A intrat în apă și s-a trezit cu o amendă de 250 de euro. Greșeala pe care mulți turiști o fac în Grecia fără să știe

Vacanța unei turiste pe o insulă din Grecia s-a transformat într-o experiență costisitoare după ce autoritățile au surprins-o practicând paddle boarding fără vestă de salvare. Pentru această abatere, femeia a fost sancționată cu o amendă de 250 de euro.
Potrivit publicației Blic, incidentul s-a petrecut pe insula Limnos și nu reprezintă un caz izolat. Mai mulți turiști au povestit că au primit aceeași amendă, susținând că nu știau de existența acestei reguli.
Vesta de salvare este obligatorie pentru cei care folosesc paddle board-ul
Autoritățile elene au intensificat verificările pe litoral, iar respectarea regulilor de siguranță este atent monitorizată atât de pe plajă, cât și din larg.
Turiștii care aleg să practice stand-up paddle (SUP) trebuie să poarte vestă de salvare, în caz contrar riscând o amendă de 250 de euro.
Cei care au fost sancționați spun că nu știau că această obligație se aplică și în cazul plăcilor de tip paddle, însă lipsa informării nu îi scutește de sancțiune.
Controalele s-au înmulțit pe plajele din Grecia
Potrivit turiștilor, paza de coastă desfășoară patrule frecvente atât pe mare, cât și pe plaje, iar verificările îi vizează deopotrivă pe vizitatori și pe localnici.
Autoritățile urmăresc respectarea tuturor regulilor privind utilizarea echipamentelor nautice, iar amenzile sunt aplicate pe loc atunci când sunt constatate nereguli.
Pe lângă obligativitatea purtării vestei de salvare, legea stabilește că pe o placă SUP obișnuită poate urca o singură persoană.
Nici părinții care urcă pe placă împreună cu copiii nu sunt exceptați
În multe destinații turistice din Grecia, paza de coastă sancționează inclusiv situațiile în care doi oameni folosesc aceeași placă standard, chiar dacă este vorba despre un părinte și copilul său.
Excepție fac doar plăcile tandem sau cele de familie, construite special pentru a transporta mai mulți vâslași. Acestea sunt mai lungi, mai late și au o capacitate de încărcare superioară, fiind omologate pentru utilizarea de către mai multe persoane.
Grecia introduce și noi măsuri pentru protejarea plajelor
În paralel cu înăsprirea controalelor pe mare, autoritățile elene au adoptat și măsuri suplimentare pentru conservarea litoralului.
În acest an, 251 de plaje din Grecia vor fi protejate împotriva oricăror construcții, ceea ce înseamnă că nu vor putea fi amplasate șezlonguri, umbrele pentru închiriere sau alte structuri temporare.
Potrivit ministrului grec al Mediului, decizia urmărește protejarea plajelor cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale care depind de acestea.
În același timp, autoritățile au extins lista plajelor incluse în programul marin NATURA 2000. În aceste zone, concesionarea plajelor nu mai este permisă, iar orice intervenție care ar putea modifica aspectul natural al țărmului sau afecta ecosistemele este interzisă.