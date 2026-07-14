A intrat în apă și s-a trezit cu o amendă de 250 de euro. Greșeala pe care mulți turiști o fac în Grecia fără să știe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 18:50

Vacanța unei turiste pe o insulă din Grecia s-a transformat într-o experiență costisitoare după ce autoritățile au surprins-o practicând paddle boarding fără vestă de salvare. Pentru această abatere, femeia a fost sancționată cu o amendă de 250 de euro.

Distribuie articolul