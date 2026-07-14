Rusia se apropie periculos de România. Kremlinul anunță atacuri masive asupra orașului aflat la doar 20 de kilometri de graniță

Publicat 14 iul. 2026, 16:11 Actualizat 14 iul. 2026, 16:14 Sursă mk.ru

Rusia anunță o intensificare a atacurilor asupra sudului Ucrainei, iar în centrul planurilor se află două orașe aflate în apropierea României. Este vorba despre Izmail, situat la aproximativ 20 de kilometri de granița română, și despre Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, aflat la circa 200 de kilometri de România.

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