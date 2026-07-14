Rusia se apropie periculos de România. Kremlinul anunță atacuri masive asupra orașului aflat la doar 20 de kilometri de graniță

Rusia anunță o intensificare a atacurilor asupra sudului Ucrainei, iar în centrul planurilor se află două orașe aflate în apropierea României. Este vorba despre Izmail, situat la aproximativ 20 de kilometri de granița română, și despre Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, aflat la circa 200 de kilometri de România.
Potrivit unor declarații apărute în presa rusă, Moscova intenționează să lovească și mai puternic infrastructura din această zonă, după seria atacurilor cu drone care au vizat Moscova și regiunea capitalei ruse.
Moscova leagă atacurile asupra capitalei de ofensiva din sudul Ucrainei
Expertul militar rus Vasili Dandikin susține că atacurile lansate asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei fac parte dintr-un plan anunțat anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Dronele zboară în număr mare nu doar la apropieri îndepărtate, în zonele noastre de linie întâi, ci, din păcate, zboară spre regiunea Moscovei.
Atacurile nocturne fac parte dintr-un program de patruzeci de zile de presiune asupra Rusiei. Același program este asociat cu activarea așa-numitelor celule adormite pe teritoriul nostru. Activitățile lor sunt acum suprimate de agențiile noastre de aplicare a legii și de serviciile speciale”, a spus el în presa rusă.
În opinia analistului, ofensiva Ucrainei asupra Moscovei reprezintă o reacție la loviturile lansate de armata rusă în sudul țării, în special în zona Odesa-Izmail.
„Toate atacurile Ucrainei reprezintă o reacție nervoasă a regimului de la Kiev la loviturile noastre foarte sensibile, care s-au intensificat acum în sectorul sudic – la Odesa, Izmail.
Poate pentru prima dată am început să demilitarizăm spatele sudic al inamicului, unde multe lucruri sunt aduse din vest”, vorbește analistul.
Izmail, la doar 20 de kilometri de România, rămâne una dintre principalele ținte
Orașul Izmail este amplasat în apropierea graniței cu România, la gurile Dunării. În linie dreaptă, distanța dintre Tulcea și Izmail este de aproximativ 20 de kilometri.
De cealaltă parte, Odesa, principalul oraș-port ucrainean de la Marea Neagră, se află la aproximativ 200 de kilometri de România și continuă să fie una dintre țintele majore ale campaniei militare ruse.
În contextul escaladării atacurilor asupra acestor obiective, există temeri că intensificarea loviturilor în apropierea frontierei române ar putea duce din nou la incidente în zona graniței, după cazurile anterioare în care fragmente de drone au ajuns pe teritoriul României.
Rusia anunță că va lovi și mai dur infrastructura din sudul Ucrainei
Vasili Dandikin afirmă că operațiunile militare ale Rusiei din sudul Ucrainei vor continua și vor deveni mai intense, obiectivul fiind blocarea aprovizionării armatei ucrainene și afectarea infrastructurii portuare.
Expertul militar, căpitanul de rang I în rezervă Vasili Dandikin a lăudat „măsurile fără precedent luate de Rusia în sudul Ucrainei pentru a bloca aprovizionarea cu arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei și pentru a minimiza riscurile unor atacuri cu drone ale Ucrainei”.
Același analist susține că Rusia urmărește să afecteze grav activitatea porturilor ucrainene de la Marea Neagră.
Analistul militar susține că „Zelenski este foarte mândru de faptul că ar fi preluat controlul Mării Neagre, dar în viitorul apropiat infrastructura portuară ar putea fi distrusă atât de mult încât navele nu vor mai putea andoca sau realimenta”.
Declarațiile venite din Rusia indică faptul că zona Odesa-Izmail, aflată în imediata apropiere a României și a gurilor Dunării, rămâne printre principalele obiective vizate de armata rusă în perioada următoare.