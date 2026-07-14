Ucraina, un nou pas către aderarea la UE. Bruxelles-ul deschide clusterul privind politica externă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:10

Ucraina a făcut, marţi, încă un pas important către aderarea la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea unui al doilea domeniu de negocieri cu Bruxelles-ul, „clusterul” numărul 6, dedicat politicii externe.

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