Ucraina, un nou pas către aderarea la UE. Bruxelles-ul deschide clusterul privind politica externă

Ucraina a făcut, marţi, încă un pas important către aderarea la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea unui al doilea domeniu de negocieri cu Bruxelles-ul, „clusterul” numărul 6, dedicat politicii externe.
Drumul spre UE presupune, pentru orice ţară candidată, alinierea graduală a legislaţiei proprii la normele comunitare, de la agricultură şi protecţia mediului, până la respectarea statului de drept.
Ucraina a primiat undă verde pe tema securităţii, apărării şi politicii externe
Marţi, şefii diplomaţiei din cele 27 de state membre au dat undă verde deschiderii negocierilor cu Ucraina pe tema securităţii, apărării şi politicii externe. Este al doilea din cele şase clustere pe care Kievul trebuie să le deschidă şi, esenţial, să le ducă la bun sfârşit pentru a avansa spre integrare.
Calea către UE rămâne una sinuoasă şi îndelungată, cu etape pe care Ucraina caută să le bifeze într-un ritm accelerat. Fiecare pas înainte necesită însă unanimitate din partea celor 27, o regulă care i-a permis Ungariei lui Viktor Orban, critic vocal al aderării ucrainene, să ţină pe loc întregul proces timp de câteva luni bune. Abia după retragerea premierului naţionalist de la putere, discuţiile au putut fi relansate treptat.
În fruntea plutonului candidatelor la UE se află tot Muntenegru, care mizează pe statutul de al 28-lea membru al blocului până în 2028.
Noul cluster deschis cu Ucraina survine la puţin timp după startul negocierilor pentru primul grup tematic – Elementele fundamentale, decis în cadrul conferinţei de aderare din 15 iunie 2026, la Luxemburg.
Cum sunt organizate negocierile
Din 2020, odată cu metodologia revizuită pentru procesul de extindere, cele 33 de capitole de negociere sunt grupate în şase clustere tematice:
Elementele fundamentale sunt piaţa internă, competitivitatea şi creşterea incluzivă, agenda verde şi conectivitatea durabilă, resurse, agricultură şi coeziune și relaţii externe.
Fiecare cluster acoperă un domeniu distinct de politică publică, iar parcurgerea completă a tuturor celor 33 de capitole rămâne condiţia obligatorie pentru finalizarea procesului de aderare.