Jaf ca în filme în Transnistria: au aruncat bancomatul în aer și au dispărut cu banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:01

Un bancomat aflat într-un centru comercial din orașul Bender, în regiunea separatistă Transnistria, a fost aruncat în aer în noaptea de luni spre marți. Patru persoane sunt suspectate că au furat banii din interior și au fugit.

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