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Jaf ca în filme în Transnistria: au aruncat bancomatul în aer și au dispărut cu banii

Jaf Transnistria

Jaf Transnistria

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:01

Un bancomat aflat într-un centru comercial din orașul Bender, în regiunea separatistă Transnistria, a fost aruncat în aer în noaptea de luni spre marți. Patru persoane sunt suspectate că au furat banii din interior și au fugit.

Bancomatul ar fi fost distrus cu un amestec inflamabil

Jaful a avut loc într-un centru comercial din Bender, unul dintre principalele orașe ale regiunii separatiste Transnistria. Potrivit autorităților separatiste, suspecții ar fi distrus bancomatul, cel mai probabil cu ajutorul unui amestec inflamabil, după care au luat banii și au dispărut.

„Așa-numitul minister de interne” din Transnistria a publicat imagini de la locul incidentului și a anunțat că a fost deschisă o anchetă. Instituția susține că la jaf ar fi participat patru bărbați îmbrăcați în haine închise la culoare și le-a cerut cetățenilor să ofere informații care ar putea ajuta la identificarea lor.

Autoritățile nu au anunțat valoarea prejudiciului

Până în acest moment, autoritățile nu au precizat suma de bani furată și nici dacă în urma exploziei au existat persoane rănite. Ancheta este desfășurată de structurile de ordine ale administrației separatiste.

Bender este al doilea oraș ca mărime din Transnistria. Teritoriul este recunoscut internațional ca parte a Republicii Moldova, dar se află sub controlul administrației de la Tiraspol.

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