Flăcările continuă să devasteze pădurea Fontainebleau, de lângă Paris. Două persoane au fost reținute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:01

Pompierii francezi au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru a limita incendiul izbucnit în pădurea istorică Fontainebleau, aflată în apropierea Parisului. Flăcările au mistuit aproximativ 1.300 de hectare, sute de persoane au fost evacuate, iar autoritățile au reținut două persoane suspectate că au provocat incendiul.

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