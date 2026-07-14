Flăcările continuă să devasteze pădurea Fontainebleau, de lângă Paris. Două persoane au fost reținute

Pompierii francezi au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru a limita incendiul izbucnit în pădurea istorică Fontainebleau, aflată în apropierea Parisului. Flăcările au mistuit aproximativ 1.300 de hectare, sute de persoane au fost evacuate, iar autoritățile au reținut două persoane suspectate că au provocat incendiul.
Incendiul izbucnit luni în pădurea Fontainebleau, situată la aproximativ 70 de kilometri de Paris, continuă să le dea bătăi de cap autorităților franceze. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că focul nu este încă sub control și că două focare au distrus deja aproximativ 1.300 de hectare de vegetație.
Potrivit oficialului francez, flăcările s-au apropiat la doar câțiva kilometri de Palatul Fontainebleau, unul dintre cele mai cunoscute palate regale din Franța, motiv pentru care au fost mobilizate importante resurse de intervenție, inclusiv avioane Canadair și elicoptere.
Pentru prima dată, aeronavele Canadair au alimentat cu apă direct din Sena, zburând la joasă altitudine pentru a susține operațiunile de stingere.
Din cauza incendiului, aproximativ 900 de persoane au fost evacuate din locuințele lor. Totodată, autoritățile au închis autostrada A6, care leagă Parisul de Lyon și sudul Franței, iar mai multe incendii din zonă au afectat circulația trenurilor de mare viteză.
Două arestări și zeci de suspecți la nivel național
Autoritățile franceze au anunțat că două persoane au fost arestate în legătură cu incendiul din apropierea Fontainebleau, fiind suspectate că au provocat focul.
Ministrul de Interne a precizat că, la nivel național, 59 de persoane au fost reținute sub suspiciunea că ar fi provocat incendii. Aproximativ jumătate dintre acestea sunt adulți, iar restul minori, unii dintre ei recidiviști.
Franța se confruntă cu incendii-record
Laurent Nunez a avertizat că 2025 ar putea deveni un an record în ceea ce privește incendiile de vegetație. De la începutul anului, peste 32.000 de hectare au fost afectate de flăcări, o suprafață care depășește totalul înregistrat pe parcursul anului trecut.
Franța, alături de alte state europene, se confruntă cu al treilea val de caniculă al verii. Temperaturile ridicate și seceta prelungită favorizează izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație, în timp ce specialiștii atrag atenția că schimbările climatice contribuie la intensificarea acestor fenomene.