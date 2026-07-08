Mihaela Rădulescu, dezamăgită de cei care au trădat-o: „Tac de aproape un an”

Mihaela Rădulescu a stat departe de lumina reflectoarelor o perioadă destul de lungă de timp după moartea lui Felix Baumgartner. Revenită în mediul online, vedeta scoate la lumină amănunte triste din viața sa de după tragedia petrecută în Italia.
Mihaela Rădulescu a povestit cum i s-a schimbat viața, dar și cum și-a dat seama cine îi sunt cu adevărat prietenii. Aceasta s-a aflat în centrul mai multor situații dureroase din cauza familiei fostului său iubit.
A fost însă susținută de prieteni, totuși printre aceștia a descoperit și persoane false.
„Ai grijă la oamenii care se numesc singuri prietenii tăi, însă stai aproape de cei care în mod clar nu vor ce e mai bun pentru tine. Lumea poate spune ce își dorește, dar loialitatea se vede în acțiuni, nu în cuvinte. Dacă cineva este comod să petreacă timp cu persoanele care vorbesc rău despre tine și să rămână cu picioarele pe ambele bărci, practic îți arată de partea cui sunt. Prietenii adevărați nu se situează de ambele părți”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.
Mihaela Rădulescu a povestit că, după moartea lui Felix, a fost mult mai atentă la oamenii din jurul ei.
„Am devenit expertă în astfel de lucruri după moartea iubitului meu Felix .
Cea mai dureroasă furie vine de la persoanele cu o inimă bună. Stau calme, tac, iartă din nou și din nou, până într-o zi în care nu o mai pot face. Nu împinge o persoană bună prea departe, pentru că atunci când sunt distruși nu mai e cale de întoarcere. Tac de aproape un an”, a spus ea.