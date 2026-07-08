Mihaela Rădulescu, dezamăgită de cei care au trădat-o: „Tac de aproape un an”

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 iul. 2026, 08:35

Mihaela Rădulescu a stat departe de lumina reflectoarelor o perioadă destul de lungă de timp după moartea lui Felix Baumgartner. Revenită în mediul online, vedeta scoate la lumină amănunte triste din viața sa de după tragedia petrecută în Italia.

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