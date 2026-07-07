Spitalul Județean Constanța confirmă transferul a 15 pacienți către Asociația Dumbrava, fondată de Viorel Pașca, în ultimii doi ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 18:02

Răsturnare de situație în dosarul „Dumbrava”! Reprezentanții SCJU Constanța admit oficial că au trimis 15 pacienți, în ultimii doi ani, direct în adăposturile fondate de Viorel Pașca. Dezvăluirea vine în contextul în care Pașca și întreaga sa familie sunt cercetați penal de DIICOT sub acuzații extrem de grave de trafic de persoane și exploatare a persoanelor vulnerabile.

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