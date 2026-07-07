Anchetă de proporții a FRF la CFR Cluj: Jucătorul Damjan Djokovic și oficialul Ioan Ivașcu, acuzați de fraude la pariuri

Comisia de Etică și Disciplină a FRF se pregătește să judece un caz exploziv la CFR Cluj. În urma unei sesizări făcute de Departamentul de Integritate și Antifraudă, fotbalistul Damjan Djokovic și oficialul Ioan Ivașcu sunt anchetați oficial, urmând să afle primele decizii pe 27 iulie, anunță jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor.
Detalii din dosarul pariurilor de la CFR Cluj: Meciul suspect, sumele în joc și reacția tăioasă a lui Neluțu Varga
Ancheta care zguduie clubul din Gruia scoate la iveală primele indicii concrete. Potrivit informațiilor publicate de GSP.ro, printre partidele intrate sub lupa Departamentului de Integritate al FRF se numără confruntarea dintre FC Botoșani și CFR Cluj (scor 0-1), disputată pe 19 decembrie 2025. În acest meci, mijlocașul Damjan Djokovic este suspectat că ar fi încasat în mod deliberat un cartonaș galben pentru a bifa un pariu predefinit.
Miza din spatele culiselor pare să fie uriașă. Sursele din anchetă vorbesc despre sume de aproximativ 80.000 de euro pariate pe meciuri cu evoluții suspecte, existând indicii solide atât pentru confruntări din campionatul intern, cât și de pe plan internațional.
Schimbări pe lista suspecților: Cine a rămas în vizorul FRF
Zvonurile despre o investigație de amploare au apărut în spațiul public în urmă cu câteva luni, când numele oficialilor Marian Copilu și Ioan Ivașcu au fost asociate cu o anchetă a federației. Deși ambii au respins vehement acuzațiile la acel moment, situația s-a schimbat substanțial:
Ioan Ivașcu (juristul clubului): Apare acum în mod oficial pe lista trimisă în fața comisiilor disciplinare ale FRF.
Marian Copilu: Nu se mai regăsește în actualul dosar, având în vedere că acesta părăsise deja organigrama clubului în perioada în care s-au disputat meciurile considerate suspecte.
De altfel, Copilu și Ivașcu fuseseră îndepărtați din conducerea clubului de către patronul Ioan Varga, în urma unui scandal legat de oferirea unor salarii disproporționat de mari pentru anumiți fotbaliști.
Finanțatorul echipei CFR Cluj, Ioan Varga, a avut o poziție extrem de fermă în momentul în care a aflat despre implicarea jucătorului său în acest dosar de corupție sportivă. Acesta a transmis clar că nu va tolera acțiuni care să păteze imaginea clubului.
„Dacă se dovedește că a greșit, îl dăm afară imediat! Reziliem contractul fără să stăm la discuții. Vrem să ne delimităm total de astfel de practici. Cine a greșit trebuie să plătească”, a declarat categoric Ioan Varga.