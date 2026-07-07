Anchetă de proporții a FRF la CFR Cluj: Jucătorul Damjan Djokovic și oficialul Ioan Ivașcu, acuzați de fraude la pariuri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 17:05

Comisia de Etică și Disciplină a FRF se pregătește să judece un caz exploziv la CFR Cluj. În urma unei sesizări făcute de Departamentul de Integritate și Antifraudă, fotbalistul Damjan Djokovic și oficialul Ioan Ivașcu sunt anchetați oficial, urmând să afle primele decizii pe 27 iulie, anunță jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor.

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