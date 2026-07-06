Arhitectul-șef din Baia Mare, trimis în judecată de DNA. Acuzații de mită și abuz în serviciu pentru autorizații de construire emise ilegal

Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu și luare de mită, după o anchetă care vizează emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire cu încălcarea legii. Potrivit procurorilor, funcționarul ar fi primit bani și diverse bunuri în schimbul urgentării sau aprobării unor documente în beneficiul unor dezvoltatori și persoane private.
DNA: arhitectul-șef din Baia Mare, acuzat de fapte de corupție
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Biroul Teritorial Baia Mare din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a Izabellei-Mihaela Morth, arhitect-șef al municipiului Baia Mare.
Aceasta este acuzată de:
abuz în serviciu, în formă continuată;
luare de mită, în formă continuată.
În același dosar au fost deferiți justiției și un arhitect, administrator al unei firme de profil, precum și doi administratori ai unor societăți comerciale, acuzați de dare de mită.
Autorizații și certificate de urbanism emise cu încălcarea legii
Conform anchetatorilor, în perioada aprilie 2023 – iulie 2025, arhitectul-șef ar fi emis un certificat de urbanism și trei autorizații de construire fără respectarea prevederilor legale.
DNA susține că aceste documente ar fi favorizat persoane fizice și juridice, provocând prejudicii intereselor municipiului Baia Mare și ale altor persoane implicate.
Procurorii susțin că a primit bani, haine și electrocasnice
Ancheta mai arată că, în intervalul decembrie 2019 – martie 2025, funcționarul ar fi solicitat, acceptat sau primit în mod repetat foloase necuvenite din partea unor oameni de afaceri și reprezentanți ai unor firme de arhitectură și dezvoltare imobiliară.
Printre bunurile care ar fi ajuns în posesia acesteia se numără:
articole de îmbrăcăminte;
încălțăminte;
produse electrocasnice;
obiecte sanitare;
mobilier;
sume de bani.
Valoarea totală a presupuselor foloase este estimată de procurori la 55.730 de lei, echivalentul a aproximativ 11.158 de euro.
Acuzații privind favorizarea unor dezvoltatori imobiliari
Potrivit DNA, unul dintre cazurile investigate vizează emiterea unei autorizații pentru construirea unui bloc, deși proiectul nu respecta condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind suprafețele minime și spațiile comune obligatorii.
De asemenea, procurorii susțin că arhitectul-șef ar fi aprobat o altă autorizație de construire în beneficiul unei persoane implicate în dosar și ar fi sprijinit ulterior demersuri pentru extinderea unei străzi, astfel încât imobilul să beneficieze de acces, în contradicție cu reglementările urbanistice.
Ar fi oferit consultanță pentru documentații și ar fi intervenit în alte servicii ale Primăriei
În rechizitoriu se mai arată că funcționarul ar fi acordat consultanță privind întocmirea sau modificarea documentațiilor tehnice necesare obținerii autorizațiilor și ar fi soluționat cereri care, potrivit atribuțiilor legale, reveneau altor compartimente din cadrul Primăriei Baia Mare.
Dosarul penal a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureș. Procurorii solicită menținerea măsurilor preventive dispuse în cauză și confiscarea sumelor și bunurilor considerate a reprezenta foloase necuvenite obținute în urma faptelor investigate.
Cazul urmează să fie analizat de instanță, iar persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.