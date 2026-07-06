Arhitectul-șef din Baia Mare, trimis în judecată de DNA. Acuzații de mită și abuz în serviciu pentru autorizații de construire emise ilegal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 19:30

Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu și luare de mită, după o anchetă care vizează emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire cu încălcarea legii. Potrivit procurorilor, funcționarul ar fi primit bani și diverse bunuri în schimbul urgentării sau aprobării unor documente în beneficiul unor dezvoltatori și persoane private.

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