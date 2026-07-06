Scandalul azilelor goazei. SURSE: Pașca le-ar fi luat bătrânilor actele și cardurile

Publicat 6 iul. 2026, 13:00 Actualizat 6 iul. 2026, 13:02 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea PLUS a obținut pe surse motivarea în cazul controlului judiciar pentru Viorel Pașca. Magistrații sunt de părere că acesta se afla în spatele tuturor acțiunilor pe care Pașca le numea „de caritate”. În azilele care funcționau ilegal erau reguli interne stricte impuse de acesta: oamenilor li se luau banii, cardurile și telefoanele mobile.

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