Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea a 20 de variante de pliculețe cu nicotină ZYN ca „produse din tutun cu risc modificat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:04

Prin această decizie, ZYN devine primul produs din categoria pliculețelor cu nicotină care primește o astfel de autorizare, ceea ce permite comunicarea unor afirmații privind riscul redus comparat cu țigările.

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