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Social· 1 min citire
Impact violent în Pitești: două persoane au fost rănite după ciocnirea a două mașini
Impact Pitești / Captură foto Ancheta
Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs,luni, pe un bulevard intens circulat din municipiul Pitești. La fața locului au intervenit pompierii, echipajele medicale și polițiștii, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.
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