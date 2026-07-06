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Impact violent în Pitești: două persoane au fost rănite după ciocnirea a două mașini

Impact Pitești / Captură foto Ancheta

Impact Pitești / Captură foto Ancheta

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:17

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs,luni, pe un bulevard intens circulat din municipiul Pitești. La fața locului au intervenit pompierii, echipajele medicale și polițiștii, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.

Un accident rutier s-a produs luni pe Bulevardul Ion C. Brătianu din municipiul Pitești, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent.

La locul evenimentului au intervenit de urgență pompierii de la Detașamentul Pitești, cu o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. De asemenea, la fața locului au ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Argeș și polițiștii.

Starea victimelor

În urma impactului, două persoane au fost rănite. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (isu) Argeș, una dintre victime a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD, fiind ulterior transportată la spital. Cea de-a doua victimă a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Argeș.

Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea oricărui pericol de incendiu, iar polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Pe timpul intervenției, traficul în zonă a fost îngreunat.

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