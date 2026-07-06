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Vremea· 1 min citire
Val de aer rece peste România! Temperaturile scad brusc: noile date de la ANM
Publicat6 iul. 2026, 09:55
Actualizat6 iul. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS
După temperaturile mult peste media perioadei înregistrate săptămâna trecută, valorile termice revin la niveluri normale. ANM anunță maxime între 24 și 32 de grade și o ușoară răcorire în cea mai mare parte a țării.
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