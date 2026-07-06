Val de aer rece peste România! Temperaturile scad brusc: noile date de la ANM

Publicat 6 iul. 2026, 09:55 Actualizat 6 iul. 2026, 09:59 Sursă Realitatea PLUS

După temperaturile mult peste media perioadei înregistrate săptămâna trecută, valorile termice revin la niveluri normale. ANM anunță maxime între 24 și 32 de grade și o ușoară răcorire în cea mai mare parte a țării.

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