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Noi avertizări COD GALBEN în jumătate de țară: vijelii și averse torențiale. Este vizat și Bucureștiul - HARTA

Meteorologii au anunțat furtuni

Meteorologii au anunțat furtuni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 10:16
Actualizat4 iul. 2026, 10:31

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări COD GALBEN valabile astăzi, 4 iulie, care vizează zone întinse din sudul, estul și centrul țării.

Prima atenționare este activă între orele 10 și 23 și anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și în Carpații Meridionali și de Curbură.

A doua avertizare, valabilă între orele 10 și 20, vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și municipiul București. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu rafale de 50–70 km/h.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat la peste 30–40 l/mp, în intervale scurte de timp de 1–3 ore. ANM avertizează că instabilitatea atmosferică poate produce fenomene severe pe arii restrânse, cu impact asupra traficului și infrastructurii.

Meteorologii precizează că mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția vremii, pe fondul unui episod de instabilitate accentuată care traversează România în această perioadă.

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