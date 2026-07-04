Noi avertizări COD GALBEN în jumătate de țară: vijelii și averse torențiale. Este vizat și Bucureștiul - HARTA

Publicat 4 iul. 2026, 10:16 Actualizat 4 iul. 2026, 10:31

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări COD GALBEN valabile astăzi, 4 iulie, care vizează zone întinse din sudul, estul și centrul țării.

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