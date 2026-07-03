Alertă ANM: Coduri portocalii și galbene de vreme severă. Care sunt zonele cele mai afectate

Publicat 3 iul. 2026, 10:28 Actualizat 3 iul. 2026, 10:31 Sursă Realitatea PLUS

România se confruntă în continuare cu valuri succesive de instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă serie de avertizări cod portocaliu și cod galben, valabile pentru județe întregi din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și regiunile montane. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la REALITATEA PLUS, ce fenomene extreme sunt așteptate în următoarele ore și unde va fi cel mai greu lovită țara de vijelii.

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