Alertă ANM: Coduri portocalii și galbene de vreme severă. Care sunt zonele cele mai afectate

România se confruntă în continuare cu valuri succesive de instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă serie de avertizări cod portocaliu și cod galben, valabile pentru județe întregi din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și regiunile montane. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la REALITATEA PLUS, ce fenomene extreme sunt așteptate în următoarele ore și unde va fi cel mai greu lovită țara de vijelii.
„Au fost emise două avertizări meteorologice de cod portocaliu și trei de cod galben”, a anunțat șefa ANM. Primul cod portocaliu vizează sud-vestul Transilvaniei, precum și lanțul Carpaților Orientali și Meridionali. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale și o activitate electrică intensă. Al doilea cod portocaliu se concentrează tot pe zonele montane ale Carpaților Meridionali și Orientali, unde riscul de inundații rapide rămâne ridicat din cauza acumulărilor masive de apă.
Vijelii puternice și cantități record de apă în mai multe regiuni din țară
Meteorologii avertizează că urgia va aduce căderi masive de precipitații într-un timp extrem de scurt. În zonele aflate sub avertizare cod portocaliu, cantitățile de apă vor măsura în medie 25-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor înregistra valori de 50-60 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea va fi accentuată de episoade de grindină și de un vânt deosebit de puternic, rafalele urmând să atingă viteze uluitoare, cuprinse între 70 și 90 de kilometri pe oră.
În paralel, avertizările cod galben acoperă areale extinse din centrul, sudul și sud-estul României. Nici aici localnicii nu vor scăpa de probleme: se vor acumula cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri, iar vântul va sufla cu putere, având rafale de 50-70 de kilometri pe oră. De sâmbătă, aria ploilor se va restrânge treptat, manifestându-se cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și în nord-vestul Munteniei și nordul Dobrogei.
Când scăpăm de fenomenele extreme? Prognoza meteorologilor pentru zilele următoare
Deși vremea rea face ravagii de câteva zile în România, meteorologii vin și cu o veste bună pe termen scurt. La sfârșitul săptămânii, din punct de vedere termic, temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în zonele afectate de ploi și cel mult 31-32 de grade Celsius în sudul țării.
Duminică se anunță o zi de respiro pentru întreaga țară. „Duminică o să fie o pauză în ceea ce privește producerea fenomenelor de instabilitate pe arii extinse”, a precizat Elena Mateescu. Totuși, liniștea nu va dura foarte mult. Directorul ANM a avertizat că debutul săptămânii viitoare ar putea aduce din nou o activitate instabilă în atmosferă, specialiștii urmând să actualizeze prognoza în funcție de evoluția sistemelor noroase.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 3 iulie, ora 10 – 3 iulie, ora 17 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali
În cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, Maramureș, vestul, centrul și nordul Munteniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 3 iulie, ora 12 – 3 iulie, ora 17 Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice Zone avertizate: sudul și estul Transilvaniei și zona Carpaților Orientali și Meridionali
În sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp.