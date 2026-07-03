Șocul facturilor în Europa: Cum a ajuns gazul de cinci ori mai scump pe continent decât în Statele Unite

Dacă în 2020 Europa și Statele Unite jucau de la egal la egal în privința costului gazelor naturale, astăzi bătrânul continent plătește un preț de cinci ori mai mare. Această asimetrie a lovit necruțător industria grea și sectoarele energo-intense, care au fost forțate să își reducă producția și nu au mai reușit, de patru ani încoace, să revină la volumele de dinaintea crizei.
Europa Centrală și de Est se află în fața unui test de supraviețuire economică. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), instituție care monitorizează dinamica a 41 de economii din Europa și Asia Centrală, anticipează o ușoară decelerare a creșterii regionale: de la un avans de 3,4% estimat în 2025, ritmul va coborî la 3,1% în 2026. În spatele acestor cifre se ascunde însă o realitate structurală îngrijorătoare, analizată în detaliu de economistul-șef al BERD, Beata Javorcik.
Capcana energetică: De cinci ori mai scumpi decât americanii
Principalul pilon care macină competitivitatea europeană este factura la energie. Schimbarea radicală de paradigmă a început în 2022, odată cu invazia rusă în Ucraina, și s-a adâncit pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Dacă în 2020 Europa și Statele Unite jucau de la egal la egal în privința costului gazelor naturale, astăzi bătrânul continent plătește un preț de cinci ori mai mare. Această asimetrie a lovit necruțător industria grea și sectoarele energo-intense, care au fost forțate să își reducă producția și nu au mai reușit, de patru ani încoace, să revină la volumele de dinaintea crizei.
Între Scila taxelor americane și Caribda chineză
Pe frontul comercial global, Europa de Est navighează în ape tulburi. Deși exporturile către Statele Unite nu au suferit încă șocuri majore, spectrul noilor taxe vamale anunțate de administrația de la Washington planează ca o amenințare greu de cuantificat.
Mult mai vizibilă și mai agresivă este însă presiunea venită din Asia. Relația cu Beijingul s-a transformat radical: pentru economiile est-europene axate pe producție industrială, China a încetat să mai fie o piață uriașă de desfacere și a devenit un concurent redutabil. Acestui clește comercial i se adaugă o vulnerabilitate internă cronică — deficitul de investiții în cercetare și dezvoltare, elementul care ar fi trebuit să asigure competitivitatea pe termen lung.
Iluzia natalității și realitatea demografică
„Țările din Europa de Est au îmbătrânit înainte de a se îmbogăți”, avertizează Beata Javorcik, radiografiind cea mai severă provocare a regiunii: declinul demografic.
Soluțiile clasice par să fi eșuat rând pe rând. Strategiile guvernamentale de stimulare a natalității nu dau rezultate tangibile, iar compensarea deficitului prin imigrație ar presupune un aflux anual masiv, de aproximativ 1% din populația actuală a fiecărui stat — o cotă greu de absorbit social și logistic. Nici automatizarea nu reprezintă un panaceu imediat; deși inteligența artificială va aduce un plus de productivitate, ea nu poate acoperi de una singură golul lăsat în piețele muncii.
În acest scenariu, singura supapă viabilă rămâne prelungirea vieții active. Totuși, implementarea reformelor în sistemele de pensii se lovește de un zid politic și social, în condițiile în care o majoritate zdrobitoare a cetățenilor din regiune consideră că statul ar trebui, dimpotrivă, să aloce mai mulți bani pentru protecția socială.
Pariul tech: Cum recuperează Estul terenul pierdut
Deși Europa pornește cu un handicap vizibil în cursa globală pentru supremația în inteligența artificială, povestea nu este complet pierdută. Regiunea își poate găsi nișa în producția de echipamente hardware și în dezvoltarea de aplicații software specifice.
Modelele de succes vin deja din Polonia, Ungaria și statele baltice. Companiile tehnologice de aici reușesc să ardă etapele și să se impună pe scenă globală dintr-un motiv simplu: fiind lansate în piețe locale relativ mici, au fost forțate să gândească global și să fie orientate către export încă din prima zi de activitate.