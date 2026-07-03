Șocul facturilor în Europa: Cum a ajuns gazul de cinci ori mai scump pe continent decât în Statele Unite

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 11:43

Dacă în 2020 Europa și Statele Unite jucau de la egal la egal în privința costului gazelor naturale, astăzi bătrânul continent plătește un preț de cinci ori mai mare. Această asimetrie a lovit necruțător industria grea și sectoarele energo-intense, care au fost forțate să își reducă producția și nu au mai reușit, de patru ani încoace, să revină la volumele de dinaintea crizei.

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