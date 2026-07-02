Curtea de Conturi acuză fosta conducere a ONJN de un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro

Curtea de Conturi a sesizat oficial organele de anchetă penală după ce a descoperit un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Un raport de control pentru anul 2024 a scos la iveală multiple abateri de la legalitate, printre care taxe de autorizare neîncasate sau nedeclarate, precum și discrepanțe majore între sumele datorate statului și cele raportate în mod real de operatori.
Pasivitatea ONJN: Zero controale și validări ilegale de licențe în 2024
Sursele MEDIAFAX indică faptul că prejudiciul uriaș adus bugetului de stat a fost cauzat în mod direct de lipsa totală de acțiune a fostei conduceri a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Pe parcursul anului 2024, ONJN a eșuat complet în a monitoriza și controla activitatea operatorilor, ignorându-și atribuțiile legale.
În loc să verifice corectitudinea raportărilor lunare trimise de operatorii de jocuri tradiționale și online, instituția a trecut cu vederea numeroase cazuri în care firmele licențiate nu își declarau sau nu își plăteau taxele. Mai mult, în cadrul procedurilor anuale de relicențiere pentru jocurile la distanță, reprezentanții ONJN au semnat minute prin care au certificat în mod fals că operatorii îndeplineau toate criteriile tehnice obligatorii (cum ar fi conexiunea securizată și neîntreruptă la serverele în oglindă și de siguranță amplasate pe teritoriul României). În realitate, instituția nu a analizat și nu a valorificat deloc datele stocate pe aceste servere, ajungând în situația de a nu ști dacă platformele au suferit modificări neautorizate de software după primirea licenței.
Plăți suspecte repetate în aceeași zi și riscul de manipulare a jocurilor
Lipsa de interes a ONJN în analizarea bazelor de date a lăsat neinvestigate anomalii financiare de o gravitate extremă. În cadrul auditului, deși accesul la date era deficitar, s-a reușit descărcarea unor rapoarte obligatorii care au scos la iveală fluxuri suspecte de bani: mai mulți operatori au efectuat către anumiți jucători plăți multiple de peste 15.000 de euro, repetate de 40 sau chiar de 58 de ori într-o singură zi.
Aceste tranzacții, care însumează milioane de euro oferite constant acelorași persoane, reprezintă un indicator clar de risc major. Inspectorii Curții de Conturi avertizează că aceste anomalii pot fi dovada unei manipulări directe a rezultatelor jocurilor de către organizatori, cu scopul de a-și diminua artificial veniturile oficiale. Dacă suspiciunile privind manipularea jocurilor online se confirmă, valoarea taxelor de autorizare nedeclarate și ascunse de stat ar putea atinge pragul uriaș de 2,1 miliarde de lei doar pentru anul 2024.
Nota de plată a neregulilor: Taxe nedeclarate de milioane și înștiințări de plată uitate în sertare
Misiunea de audit a Curții de Conturi s-a încheiat cu o „concluzie contrară”, constatând că abaterile de la legalitate la nivelul ONJN au fost nu doar semnificative, ci generalizate. Totalul pagubelor certe identificate provizoriu se ridică la 149.479.297 lei (aproape 30 de milioane de euro), sumă defalcată astfel de auditori:
116.019.510 lei: Diferențe de taxă de autorizare nedeclarate și neachitate de operatorii de aparate tip slot-machine, după intrarea în vigoare a OUG nr. 82/2023.
13.119.976 lei: Contribuții neîncasate pentru un număr de 56.513 aparate autorizate. Statul a pierdut acești bani deoarece ONJN a omis pur și simplu să emită și să trimită înștiințările oficiale de plată către firme.
3.626.440 lei: Diferențe la taxa de autorizare lunară în cazul a jumătate dintre operatorii de pariuri în cotă fixă și bingo TV auditați (10 din 20). Sumele declarate de aceștia au fost mult mai mici decât valoarea reală obținută prin aplicarea cotei legale de 21% asupra veniturilor realizate.
Discrepanțe majore între datele raportate la ONJN și cele depuse la ANAF
Verificările încrucișate au scos la iveală un alt fenomen grav: sumele raportate de firme către ONJN erau considerabil mai mici decât cele menționate în declarațiile fiscale fiscale (Formularul 100) depuse la ANAF. Raportul oferă exemple clare de operatori aflați în această situație:
SC Manex Company SRL: A declarat la ONJN o bază de 9,8 milioane de lei, în timp ce la ANAF a raportat obligații de plată de 18,1 milioane de lei. Auditorii au calculat că firma datora de fapt o taxă de autorizare de 28,6 milioane de lei, dar a plătit doar 11,9 milioane, rezultând o gaură de 16,7 milioane de lei.
SC Superbet Retail SA: A înregistrat în evidențele ONJN suma de 90,5 milioane de lei, comparativ cu 106,4 milioane de lei raportate în declarațiile depuse la ANAF.
SC Vitmestil Games SRL: Sume declarate la ONJN de 10 milioane de lei, față de 11,2 milioane de lei raportate la fisc.
SC Professional Double Games SRL: Declarații la ONJN de 9,2 milioane de lei, față de 10,9 milioane de lei la ANAF.
SC Maxwin Slots SRL: A raportat la ONJN doar 2,9 milioane de lei, în timp ce în declarația 100 depusă la ANAF figura suma de 6,2 milioane de lei.
Haos în documente: Zeci de companii cu declarații lunare lipsă
Pe lângă rapoartele financiare contradictorii, aplicația informatică MFiles (sistemul de management al documentelor din ONJN) prezenta lacune administrative severe, lipsind zeci de declarații lunare obligatorii care ar fi trebuit depuse de operatori.
La capitolul jocurilor de noroc la distanță (online), platforma nu deținea declarațiile firmei Total Bet Online SRL pentru primele cinci luni ale anului 2024, iar pentru compania TSG Interactive PLC lipsea declarația aferentă lunii septembrie.
Situația a fost considerabil mai gravă pe segmentul slot-machine (păcănele), unde auditorii au identificat nu mai puțin de 42 de firme cu declarații lipsă din sistem. Printre companiile nominalizate în raport se numără: Maxwin Slots SRL, Superbet Retail SA, Alma Super Games SRL, Beroe Games SRL, Bruno Slot SRL, Cardinal Entertainment SRL, Fair Play Games SRL, Impera F&R SRL, Intergames SRL, Jackpot SRL, Joli Games Original SRL, King Play SRL, Lucky Frog Impex SRL, Nova Games SRL, Platinum Star SRL, Play Star SRL, Roberta Planet M SRL, Sphinx Games Arena SRL, Spin Games SRL, Tropicala Styl SRL și Zone Sport Club SRL. Toate aceste indicii de management defectuos și posibile fapte penale sunt acum analizate de procurori.
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