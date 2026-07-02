Curtea de Conturi acuză fosta conducere a ONJN de un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 14:30

Curtea de Conturi a sesizat oficial organele de anchetă penală după ce a descoperit un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Un raport de control pentru anul 2024 a scos la iveală multiple abateri de la legalitate, printre care taxe de autorizare neîncasate sau nedeclarate, precum și discrepanțe majore între sumele datorate statului și cele raportate în mod real de operatori.

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