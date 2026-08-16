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Trafic infernal pe DN1, A2 și Valea Oltului: Se circulă în coloană pe kilometri întregi

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 13:22

Duminică de foc pentru șoferii care se întorc din vacanță: se circulă bară la bară pe DN1, pe ambele sensuri de mers, dar și pe tronsoane aglomerate de pe A2 și DN7 Pitești-Sibiu. Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să folosească rutele alternative pentru a evita dopurile de trafic.

Traficul rutier înregistrează valori critice duminică pe principalele artere care leagă stațiunile de pe litoral și de la munte de București. Potrivit datelor furnizate de Centrul Infotrafic, mii de șoferi care se întorc din vacanță înaintează bară la bară pe cele mai importante șosele din țară.

Sectoarele cele mai afectate de pe Valea Prahovei (DN1) sunt:

  • Predeal – Bușteni: Coloane kilometrice pe sensul de coborâre spre Ploiești.

  • Poiana Țapului – Bușteni: Aglomerație extremă pe sensul spre munte.

  • Nistorești – Comarnic: Trafic lent și blocaje pe ambele sensuri de mers.

Tamponare în lanț pe Autostrada Soarelui și dornici de vacanță pe Litoral

O situație similară se înregistrează și pe Autostrada A2 Constanța – București, unde mașinile circulă la pas între Cernavodă și Fetești (km 157 – 147). La kilometrul 145, un carambol în care au fost implicate patru autoturisme a îngreunat suplimentar deplasarea. Vehiculele avariate au fost trase pe banda de urgență, astfel că benzile 1 și 2 au rămas deschise, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Aglomerație masivă este raportată și în alte zone cheie din țară:

  • DN 39 (Litoral): Coloane continue pe ambele sensuri între Lazu și Tuzla.

  • DN 7 (Valea Oltului): Trafic îngreunat pe ambele sensuri în zona stațiunilor Călimănești și Căciulata.

Rute ocolitoare recomandate de Poliția Rutieră

Pentru a evita orele petrecute în ambuteiaje, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să opteze pentru trasee alternative.

Pentru evitarea DN1 (București - Ploiești - Brașov):

  • București – A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov

  • București – A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov

  • București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov

  • București – Târgoviște – DN 71 – Sinaia

Pentru evitarea A2 (Constanța - București):

  • DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN 2 – București

  • A2 – ieșire Fetești/Drajna – DN 3A – Lehliu-Gară – DN 3 – Fundulea – București

  • DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (trecere cu bacul) – Călărași – DN 21 / DN 3 spre București

Recomandări pentru siguranța la volan

Polițiștii din cadrul IGPR le cer șoferilor să dea dovadă de calm și responsabilitate pe drumul spre casă. Se recomandă mărirea distanței de siguranță între vehicule, interzicerea depășirii coloanelor oprite, semnalizarea din timp a schimbării benzii (mai ales pe autostradă) și eliminarea oricăror factori care pot distrage atenția de la condus.

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