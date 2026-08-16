Trafic infernal pe DN1, A2 și Valea Oltului: Se circulă în coloană pe kilometri întregi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 13:22

Duminică de foc pentru șoferii care se întorc din vacanță: se circulă bară la bară pe DN1, pe ambele sensuri de mers, dar și pe tronsoane aglomerate de pe A2 și DN7 Pitești-Sibiu. Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să folosească rutele alternative pentru a evita dopurile de trafic.

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