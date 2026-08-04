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Actual· 2 min citire
Arestat din cauza tupeului: I-a cerut bani polițistului care tocmai îl amendase
Foto/Arhivă
Un bărbat de 37 de ani din județul Prahova va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv, după o încercare eșuată de a-și recupera banii de amendă direct de la cel care îl sancționase. Decizia de trimitere în spatele gratiilor a fost emisă marți de magistrații de la Judecătoria Vălenii de Munte.
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