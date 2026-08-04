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Arestat din cauza tupeului: I-a cerut bani polițistului care tocmai îl amendase

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 21:17

Un bărbat de 37 de ani din județul Prahova va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv, după o încercare eșuată de a-și recupera banii de amendă direct de la cel care îl sancționase. Decizia de trimitere în spatele gratiilor a fost emisă marți de magistrații de la Judecătoria Vălenii de Munte.

Sancționat în urmă cu două săptămâni de un agent de poliție, suspectul este acuzat acum de ultraj și șantaj, după ce l-a abordat și amenințat pe omul legii.

Interceptat în timpul liber: Amenințări și cereri de „despăgubire”

Incidentul s-a petrecut duminică în localitatea Măneciu. Deși polițistul nu se afla în timpul programului de lucru, fostul contravenient l-a recunoscut pe stradă și i-a tăiat calea.

Conform anchetatorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, bărbatul a trecut rapid de la reproșuri la amenințări cu acte de violență, condiționând liniștea polițistului de primirea unei sume de bani. Motivul invocat de suspect a fost acela că banii îi erau necesari tocmai pentru a achita procesul-verbal primit de la agent cu câteva zile înainte.

Mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile

După ce agentul a sesizat organele de urmărire penală, bărbatul a fost identificat rapid, ridicat de polițiști și condus la audieri. Reținut inițial pentru 24 de ore, acesta a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Judecătoria Vălenii de Munte a însușit solicitarea procurorilor și a emis pe numele suspectului un mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt în derulare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor, timp în care bărbatul beneficiază de prezumția legală de nevinovăție.

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