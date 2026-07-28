PSD acuză că Memorandumul „disperării” al lui Bolojan este „caduc”: „Parlamentul a aprobat legislaţia necesară”

PSD acuză Guvernul Bolojan că s-a contrazis de trei ori în 48 de ore pe tema posturilor din spitale și susține că memorandumul adoptat marți seară pentru deblocarea angajărilor este deja „caduc”, după votul Parlamentului.
PSD afirmă că Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a reacționat abia după ce Parlamentul a adoptat amendamentul social-democraților privind deblocarea posturilor din sistemul sanitar.
PSD: „Memorandumul disperării” este inutil
„Ilie Bolojan a înțeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei și că rămân în istorie drept guvernul care a spus «nu» spitalelor”, transmit social-democrații, într-un comunicat difuzat marți seară.
Formațiunea susține că amendamentul care permite deblocarea posturilor a fost adoptat fără susținerea PNL, partid condus de premierul interimar Ilie Bolojan.
„Parlamentarii PNL au stat pe margine și i-au lăsat – ca de obicei – pe alții să rezolve. Amendamentul a fost adoptat fără ei. După doar o zi, în ședința de Guvern de la ora 20.00, Guvernul demis a găsit banii necesari”, afirmă PSD.
Social-democrații acuză Executivul că a convocat o ședință extraordinară, în format hibrid, pentru a aproba „exact memorandumul pe care l-au blocat luni de zile”.
PSD califică documentul drept „memorandumul disperării” și susține că acesta nu mai produce efecte utile, întrucât Parlamentul a aprobat deja legislația necesară.
„Aceasta nu este guvernare. Este o reacție disperată la o criză socială anunțată de luni bune. Un guvern demis, care nu mai conduce nimic, doar aleargă în urma propriilor greșeli”, se mai arată în mesajul formațiunii.
Potrivit PSD, unitățile sanitare pot scoate direct la concurs posturile vacante, fără să mai aștepte aprobarea Ministerului Sănătății, așa cum prevedea varianta avansată de Guvern.
Peste 6.800 de posturi, deblocate
Guvernul a aprobat marți seară Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Executivul a anunțat deblocarea a 6.8506.8506.850 de posturi, cele mai multe pentru asistenți medicali.
Cea mai mare parte dintre poziții sunt prevăzute în spitale, iar aproape 400400400 de posturi sunt alocate serviciilor de ambulanță județene.