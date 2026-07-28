PSD acuză că Memorandumul „disperării” al lui Bolojan este „caduc”: „Parlamentul a aprobat legislaţia necesară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 22:26

PSD acuză Guvernul Bolojan că s-a contrazis de trei ori în 48 de ore pe tema posturilor din spitale și susține că memorandumul adoptat marți seară pentru deblocarea angajărilor este deja „caduc”, după votul Parlamentului.

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