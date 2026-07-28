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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, către politicieni:”Nu avem guvern. Picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile”
FOTO: Arhivă
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că august se apropie cu paşi repezi, iar România nu are guvern cu drepturi depline, subliniind că există totuși o soluţie și anume un guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului.
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