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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor, către politicieni:”Nu avem guvern. Picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:36

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că august se apropie cu paşi repezi, iar România nu are guvern cu drepturi depline, subliniind că există totuși o soluţie și anume un guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului.

”Noi trebuie să redăm oamenilor încrederea în politică şi în instituţii”

”Cine şi cum va reda încrederea oamenilor şi a comunităţilor în viitor? Probabil că nu există o întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată în ultimul interviu. Cine? Este o întrebare dificilă, având în vedere că aceasta este tocmai sarcina clasei politice care, în ultima perioadă, a distrus speranţa în societate”, spune Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

Liderul UDMR a subliniat că ”noi trebuie să redăm oamenilor încrederea în politică şi în instituţii. Iar instituţiile statului trebuie să funcţioneze astfel încât să uşureze viaţa de zi cu zi a oamenilor. Cum? În primul rând, trebuie să renunţăm la ură, la stigmatizarea celuilalt, la divizarea constantă şi la călcarea în picioare a demnităţii reciproce. Doar astfel se poate construi o societate funcţională şi sănătoasă. În acest sens, politicienii şi liderii ţării trebuie să arate din nou calea de urmat”.

”Picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, la o parte cu vanitatea!”

Totodată, Kelemen Hunor a ținut să precizeze faptul că ”România traversează cel mai dificil moment al anului”.

”Numai în ultimele zile, trei drone ruseşti au pătruns pe teritoriul României, se desfăşoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol. August se apropie cu paşi repezi, iar noi nu avem guvern. Ce mai aşteptăm? Nu vor fi minuni, epoca minunilor s-a încheiat.

Am propus deja nenumărate variante pentru formarea guvernului. Există o soluţie: trebuie format un guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului”, a mai spus Kelemen Hunor. 

În plus, el a transmis un mesaj către liderii partidelor din fosta coaliție: ”Aşa cum obişnuiesc să spun: picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, la o parte cu vanitatea! Nu e nevoie să ne iubim unii pe alţii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru oameni şi pentru ţară!”

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