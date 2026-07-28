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Justitie· 1 min citire
Liderul clanului Cârpaci a fost predat poliției germane. Cum l-a convins interlopul pe un bărbat să-i doneze un rinichi?
Gradu Cârpaci
Publicat28 iul. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS
Liderul clanului Cârpaci din Timișoara, care a obligat un bărbat să-i doneze un rinichi, a fost predat poliției germane. Totul după ce săptămâna trecută a fost capturat la Caransebeș, alături de soția sa.
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