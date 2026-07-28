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Justitie· 1 min citire

Liderul clanului Cârpaci a fost predat poliției germane. Cum l-a convins interlopul pe un bărbat să-i doneze un rinichi?

Gradu Cârpaci

Gradu Cârpaci

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS

Liderul clanului Cârpaci din Timișoara, care a obligat un bărbat să-i doneze un rinichi, a fost predat poliției germane. Totul după ce săptămâna trecută a fost capturat la Caransebeș, alături de soția sa.

Probleme în clanul Cârpaci

Cazul șocant a avut loc in 2022, când românul a fost ademenit de către Gradu Cârpaci să lucreze la Munchen.

Procurorii germani susțin că interlopul i-ar fi promis un apartament și 15 mii de euro ca să accepte.

Autoritățile spun că victima ar fi fost ținută captivă și ar fi fost amenințată că i se va omorî familia dacă refuză.

Acesta ar fi mințit în comisia medicală a spitalului din Freiburg, unde a avut loc transplantul, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Liderul clanului Cărpaci riscă până la 12 ani de închisoare.

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