Artistul căruia i s-au furat din casă haine de peste 7.000 de euro. Un escroc s-a dat drept polițist

Publicat 25 iul. 2026, 08:33 Actualizat 25 iul. 2026, 08:36 Sursă Realitatea PLUS

Escrocii au pus la punct o nouă metodă pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se dau drepți foști polițiști pentru a cere bani. A fost păcălit și Gheboasă, cântărețul apreciat de adolescenți, care a rămas fără bunuri în valoare de 7 mii de euro și fără o mie de euro cash.

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