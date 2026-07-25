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Justitie· 2 min citire
Artistul căruia i s-au furat din casă haine de peste 7.000 de euro. Un escroc s-a dat drept polițist
Publicat25 iul. 2026, 08:33
Actualizat25 iul. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS
Escrocii au pus la punct o nouă metodă pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se dau drepți foști polițiști pentru a cere bani. A fost păcălit și Gheboasă, cântărețul apreciat de adolescenți, care a rămas fără bunuri în valoare de 7 mii de euro și fără o mie de euro cash.
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