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Justitie· 2 min citire

Artistul căruia i s-au furat din casă haine de peste 7.000 de euro. Un escroc s-a dat drept polițist

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 08:33
Actualizat25 iul. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS

Escrocii au pus la punct o nouă metodă pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se dau drepți foști polițiști pentru a cere bani. A fost păcălit și Gheboasă, cântărețul apreciat de adolescenți, care a rămas fără bunuri în valoare de 7 mii de euro și fără o mie de euro cash.

Cum a furat mii de euro escrocul?

Gheboasă a povestit pe rețelele sociale cum escrocul care s-a dat drept polițist a ajuns să-i fure din casă. Artistul l-a cunoscut pe individ în momentul în care a comandat o cursă de la o companie de ridesharing, iar acesta a fost șoferul care l-a dus acasă.

„S-a băgat cu mine în vorbă și i-am zis că, dacă e cu șoferia, am și eu concert, am nevoie de un șofer, că e drumul lung și nu pot să conduc. Te plătește fratele.”, a zis cântărețul.

Gheboasă susține că la câteva săptămâni după ce l-a angajat drept șofer pe tânăr, l-a găsit într-o zi dormind în mașină în parcarea blocului său. Escrocul a spus atunci că s-a certat cu iubita lui, iar aceasta l-a dat afară din casă. Cântărețul l-a primit în apartamentul său.

„O pereche de adidași, 4.700 de lei, un trening de vreo 2.500 de lei, 1.000 de lei cash și o pereche de chiloți. Asta am rămas mască, că mi-a luat și chiloții! Omul era… știi cum părea? Calitatea întâi, nu părea genul care să fure. Familie bună, el fost polițist, cum ar veni.”, a completat acesta.

Artistul a povestit că mai mulți oameni au fost jefuiți de individ. Toți au depus plângeri, însă nu și-au recăpătat banii. Gheboasă a reușit să ia legătura cu mama escrocului, care i-a mărturisit că acesta a fost dat afară de la Academia de Poliție în urma unui scandal.

„Și mama lui mi-a zis: «L-am băgat la poliție, am făcut sacrificii pentru el… L-au dat afară din poliție, că s-a certat cu nu știu cine»! Și mama lui plângea!”

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