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Justitie· 1 min citire
Fenomenul viral, Alex Stamate poate ajunge în instanță
Fenomenul Alex Stamate
Publicat25 iul. 2026, 07:30
Actualizat25 iul. 2026, 09:23
SursăRealitatea PLUS
Scandal cu Alex Stamate, numele devenit fenomen pe rețelele sociale! Popularitatea neașteptată a în spațiul online a transformat gluma într-o problemă cu potențial efect juridic. Bărbatul ar putea obține bani de la brandurile mari care au participat la trend.
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