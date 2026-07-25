Fenomenul viral, Alex Stamate poate ajunge în instanță

Publicat 25 iul. 2026, 07:30 Actualizat 25 iul. 2026, 09:23 Sursă Realitatea PLUS

Scandal cu Alex Stamate, numele devenit fenomen pe rețelele sociale! Popularitatea neașteptată a în spațiul online a transformat gluma într-o problemă cu potențial efect juridic. Bărbatul ar putea obține bani de la brandurile mari care au participat la trend.

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