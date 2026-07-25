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Justitie· 1 min citire

Fenomenul viral, Alex Stamate poate ajunge în instanță

Fenomenul Alex Stamate

Fenomenul Alex Stamate

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iul. 2026, 07:30
Actualizat25 iul. 2026, 09:23
SursăRealitatea PLUS

Scandal cu Alex Stamate, numele devenit fenomen pe rețelele sociale! Popularitatea neașteptată a în spațiul online a transformat gluma într-o problemă cu potențial efect juridic. Bărbatul ar putea obține bani de la brandurile mari care au participat la trend.

Câți bani ar putea primi Alex Stamate ca daune morale?

Ceea ce a pornit ca o glumă și s-a transformat într-un adevărat fenomen online, preluat inclusiv de numeroase branduri în campanii de promovare, ar putea ajunge în fața instanței.

Restaurante, festivaluri, farmacii, magazine și zeci de branduri au reacționat prompt. Acestea au publicat mesaje prin care anunțau, în mod glumeț, că Alex Stamate nu este binevenit în locațiile lor sau că își exprimă susținerea față de Laura Bălan. Această abordare a transformat o situație personală într-un instrument de marketing.

Specialiștii în drept spun că folosirea numelui unei persoane în scop comercial, fără acordul acesteia, poate ridica probleme legale și poate da naștere unor solicitări de despăgubiri morale.

Dacă va demonstra că imaginea, reputația sau chiar viața sa personală și profesională au fost afectate de amploarea acestui val viral, Alex Stamate ar putea cere daune în instanță. Totul va depinde de probele prezentate și de impactul pe care fenomenul l-a avut asupra sa.

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