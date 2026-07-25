Vedete la un pas de moarte după operațiile estetice. Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital?

Publicat 25 iul. 2026, 07:20 Actualizat 25 iul. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

Intervenția estetică preferată de vedete care ascunde riscuri uriașe. Antonia, Andreea Sasu și Laurette au trecut prin clipe de coșmar din dorința de a arăta impecabil. Deși procedura este percepută drept una simplă pentru că se realizează fără bisturiu, efectele secundare apărute tardiv s-au dovedit a fi cât se poate severe.

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