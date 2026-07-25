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Moda si frumusete· 1 min citire

Vedete la un pas de moarte după operațiile estetice. Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital?

Antonia

Antonia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 07:20
Actualizat25 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

Intervenția estetică preferată de vedete care ascunde riscuri uriașe. Antonia, Andreea Sasu și Laurette au trecut prin clipe de coșmar din dorința de a arăta impecabil. Deși procedura este percepută drept una simplă pentru că se realizează fără bisturiu, efectele secundare apărute tardiv s-au dovedit a fi cât se poate severe.

Vedetele care au vrut perfecțiunea, au ajuns la spital

Dorința de a arăta impecabil le-a împins pe multe vedete către intervenții estetice tot mai populare, însă nu toate experiențele s-au încheiat așa cum sperau.

Coșmarul Antoniei a început în vara anului trecut, la opt ani după intervenția de augmentare fesieră. Artista s-a confruntat cu complicații serioase, și a avut nevoie de trei operații.

Și Laurette trece printr-o perioadă dificilă. La aproape un an de la apariția complicațiilor provocate de injectarea cu Aquafilling, procedură realizată în 2019, vedeta continuă lupta pentru recuperare.

Substanța i-a migrat în piciorul stâng, iar până acum a trecut prin 24 de intervenții chirurgicale în încercarea de a-i salva membrul afectat.

În luna martie, Andreea Sasu, partenera designerului german Philipp Plein, a ajuns de urgență la spital după ce a dezvoltat o infecție severă, în urma aceleiași proceduri estetice.

Potrivit chirurgilor plasticieni, Aquafilling este o substanță controversată, asociată cu un risc ridicat de complicații, în special pe termen lung.

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