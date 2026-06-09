Metode naturale pentru a scăpa de pistrui și petele cauzate de soare. Remedii la îndemâna oricui

Tenurile foarte albe suferă vara, de obicei, de apariția pistruilor sau a petelor ce sunt cauzate de expunerea la soare. Pentru estomparea și chiar dispariția acestora vă recomandăm niște măști pe bază de ingrediente naturale care vă scapă de pistrui și petele cauzate de soare. Pentru eficiență, măștile trebuie repetate. Iată care sunt acestea.

Mască împotriva pistruilor

1 lingură de făină de secară;

1 lingură tărâțe de orz;

zeamă de lămâie.

Se amestecă toate ingredientele până obțineți o pastă omogenă ce se aplică pe față și se lasă să acționeze 15 minute. O îndepărtați cu apă călduță.

Mască pentru ten pătat

1 lingură de tărâțe de grâu;

10 grame de drojdie de bere;

zeamă de lâmâie cât este necesar pentru omogenizare.

Se aplică pe față și se lasă 10 minute, apoi spălați cu apă călduță.

Mască pentru ten congestionat în urma expunerii la soare

2 linguri de zeamă de lămâie;

o lingură de smântână.

Se adaugă puțină infuzie de mușețel până când pasta are consistența smântânii. Se aplică pe față și se menține un sfert de oră, apoi se spală cu ceai de mușețel.