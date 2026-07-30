O femeie din Ilfov a aflat că este moartă, deși se afla în fața medicului. Eroarea șocantă descoperită în sistemul statului

O simplă programare pentru analize medicale s-a transformat într-un adevărat coșmar birocratic pentru o femeie din județul Ilfov. Ajunsă la clinică cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, aceasta a aflat că nu mai poate beneficia de serviciile decontate, deoarece în sistem apărea ca decedată.
Încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat, femeia a descoperit un detaliu greu de imaginat: în bazele de date ale statului figura ca fiind decedată, deși era prezentă în fața medicului.
A mers la analize și a aflat că nu mai există în evidențele statului
Totul a început în momentul în care pacienta s-a prezentat la recepția unei clinici pentru analize uzuale de sânge. Personalul i-a explicat că sistemul informatic nu îi mai recunoaște calitatea de asigurat, motiv pentru care investigațiile nu puteau fi efectuate în baza biletului de trimitere.
Femeia a fost îndrumată să contacteze Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru lămuriri. După ce nu a reușit să ia legătura cu instituția folosind numerele de telefon afișate pe site, s-a întors la medicul de familie și a cerut o verificare direct în sistem.
Rezultatul a fost unul incredibil. La verificarea datelor, medicul a constatat că numele și codul numeric personal erau asociate unei persoane declarate decedate.
Descoperirea care a lăsat-o fără cuvinte
Problema nu se rezuma doar la pierderea calității de asigurat. În evidențele oficiale, femeia apărea ca nefiind în viață.
Ulterior, aceasta și-a povestit experiența pe rețelele sociale.
„În evidențele statului apar decedată. Nu doar numele este corect. Ci și CNP-ul. Eroare umană? Minunatul sistem digital? Sincer, nici nu mai contează. Când o astfel de greșeală te lasă fără calitatea de asigurat și te pune, oficial, în rândul celor care nu mai sunt printre noi, începi să te întrebi câtă încredere mai poți avea în instituțiile statului. Bunica mea spunea că, dacă visezi că mori, îți moare Moartea. Dar dacă, viu fiind, autoritățile statului te declară mort, oare tot așa o fi?”, a scris femeia pe Facebook.
Se gândește să dea statul în judecată
După incident, femeia a lansat și o întrebare către cei care îi urmăresc povestea.
„Ar merita să-i dau în judecată? Voi ce ați face într-o astfel de situație?”
Situația readuce în atenție problemele care pot apărea în sistemele informatice ale instituțiilor publice, mai ales atunci când o eroare administrativă poate avea efecte directe asupra accesului la servicii medicale și asupra drepturilor unui cetățean.
Postarea femeii a fost intens comentată, numeroși utilizatori exprimându-și indignarea și îngrijorarea că astfel de erori pot afecta pe oricine.
Printre mesajele publicate se numără și următoarele:
„Într- un stat decedat tot poporul este mort”
„Dupa această postare, cred ca toți ar trebui sa verificăm dacă mai existăm în acest stat și pentru acest stat”.