O femeie din Ilfov a aflat că este moartă, deși se afla în fața medicului. Eroarea șocantă descoperită în sistemul statului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 22:36

O simplă programare pentru analize medicale s-a transformat într-un adevărat coșmar birocratic pentru o femeie din județul Ilfov. Ajunsă la clinică cu un bilet de trimitere de la medicul de familie, aceasta a aflat că nu mai poate beneficia de serviciile decontate, deoarece în sistem apărea ca decedată.

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