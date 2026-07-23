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Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Când va avea loc întâlnirea care poate schimba jocul mondial

Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Foto: Profimedia

Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 23:21
SursăAgerpres

Președintele american Donald Trump a declarat joi că va discuta despre inteligență artificială cu președintele chinez Xi Jinping când acesta va vizita SUA pe 24 septembrie, relatează Reuters.

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. În timp ce se afla la Beijing, Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă.

'Președintele Xi vine în vizită pe 24 septembrie, și am vorbit despre inteligență artificială când am fost la Beijing, iar acum vom vorbi din nou', a spus Trump.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio și omologul său chinez Wang Y au discutat despre nevoia de a identifica zone de cooperare pentru a pune bazele pentru 'o vizită foarte pozitivă'

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