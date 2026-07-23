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Extern· 1 min citire
Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Când va avea loc întâlnirea care poate schimba jocul mondial
Donald Trump anunță vizita lui Xi Jinping în SUA. Foto: Profimedia
Publicat23 iul. 2026, 23:21
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump a declarat joi că va discuta despre inteligență artificială cu președintele chinez Xi Jinping când acesta va vizita SUA pe 24 septembrie, relatează Reuters.
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