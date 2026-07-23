Trump blochează acordul nuclear cu Arabia Saudită, dacă nu recunoaște Israelul ca stat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 21:33

Statele Unite au anunțat joi o schimbare de direcție semnificativă în privința relațiilor cu Riadul: acordul privind energia nucleară civilă, proaspăt semnat cu Arabia Saudită, nu va fi pus în aplicare dacă regatul nu va recunoaște Israelul ca stat. Decizia a fost comunicată inițial de președintele Donald Trump pe platforma Truth Social și confirmată ulterior de Casa Albă.

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