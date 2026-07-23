Trump blochează acordul nuclear cu Arabia Saudită, dacă nu recunoaște Israelul ca stat

Statele Unite au anunțat joi o schimbare de direcție semnificativă în privința relațiilor cu Riadul: acordul privind energia nucleară civilă, proaspăt semnat cu Arabia Saudită, nu va fi pus în aplicare dacă regatul nu va recunoaște Israelul ca stat. Decizia a fost comunicată inițial de președintele Donald Trump pe platforma Truth Social și confirmată ulterior de Casa Albă.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a amintit că Donald Trump a cerut frecvent ca mai multe țări din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, să adere la Acordurile Abraham. Cu toate acestea, oficialul american nu a explicat de ce această condiție majoră nu a fost precizată în mod clar înainte ca acordul să fie semnat miercuri.
„Președintele este întotdeauna cel care ia decizia finală într-o negociere, după cum știți. Este un lucru pe care l-a menționat în numeroase rânduri”, a declarat Leavitt. Ea a negat, de asemenea, speculațiile potrivit cărora premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi cerut liderului de la Casa Albă să introducă această clauză suplimentară.
Tensiuni diplomatice și poziția Riadului
Deși Donald Trump va continua eforturile diplomatice pentru normalizarea relațiilor, purtătoarea de cuvânt a precizat că președintele nu a discutat cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, de când a făcut acest anunț. „Președintele a publicat această declarație în urmă cu doar câteva ore. Nu cred că a vorbit la telefon cu MBS între timp”, a adăugat Leavitt.
Poziția Riadului în această chestiune este deja cunoscută și rămâne fermă. Mohammed bin Salman a subliniat recent că Arabia Saudită nu își va normaliza relațiile cu Israelul în lipsa unei perspective clare și a unei foi de parcurs pentru crearea unui stat palestinian.
Îngrijorări legate de dezvoltarea nucleară
Orice acord care oferă Arabiei Saudite acces la tehnologie nucleară generează controverse majore atât la Washington, cât și în Orientul Mijlociu. Capacitatea de a îmbogăți uraniu și de a reprocesa combustibil nuclear ar putea, teoretic, să deschidă calea către dezvoltarea unei arme atomice.
Potrivit oficialilor americani, acordul semnat miercuri ar include limitări privind tipul de inspecții care ar putea fi efectuate asupra programului nuclear saudit, un aspect care ar putea stârni un scepticism puternic în rândul membrilor Congresului SUA.
În același timp, Israelul, stat despre care se crede că deține arme nucleare nedeclarate oficial, s-a arătat de mult timp reticent față de posibilitatea ca un alt stat din regiune să obțină acces la o astfel de tehnologie.