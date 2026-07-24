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Extern· 1 min citire
Războiul dintre Trump și Bruxelles se încinge. Președintele SUA amenință că UE „va plăti un preț foarte mare” după amenda uriașă împotriva Google
Donald Trump. Foto: Profimedia
Președintele american Donald Trump a condamnat vineri Uniunea Europeană pentru amenda de 890 de milioane de euro aplicată corporației Google, parte a conglomeratului Alphabet, și a anunțat că Statele Unite vor declanșa o anchetă ca retorsiune, transmite Reuters.
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