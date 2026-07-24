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Extern· 1 min citire
Armata Română, felicitată de Ursula von der Leyen pentru interceptarea rapidă a unei noi drone
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm după o nouă incursiune a unei drone în spațiul aerian european, felicitând direct armata română pentru intervenția promptă.
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