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Armata Română, felicitată de Ursula von der Leyen pentru interceptarea rapidă a unei noi drone

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 16:25

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm după o nouă incursiune a unei drone în spațiul aerian european, felicitând direct armata română pentru intervenția promptă.

Declarația subliniază rolul esențial al României în protejarea frontierelor estice ale Uniunii Europene și ale NATO.

Ursula von der Leyen, laude pentru Armata Română

Într-o declarație oficială, Ursula von der Leyen a atras atenția că spațiul aerian european a fost din nou încălcat de o dronă, subliniind amenințările persistente la adresa suveranității regionale.

Șefa executivului european a lăudat armata română pentru reacția rapidă și eficientă, efort care a contribuit esențial la protejarea securității comune a statelor membre. În același mesaj, oficialul a reiterat că întărirea apărării și a capacității de descurajare pe granița de est reprezintă o prioritate absolută și o necesitate strategică.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone.

Felicit armata română pentru răspunsul lor rapid și eficient, protejând securitatea noastră comună.

Consolidarea apărării și descurajării de-a lungul graniței noastre de Est rămâne o prioritate de vârf.”, a transmis Ursula von der Leyen.

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