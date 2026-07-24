O nouă metodă de fraudă pe platformele de vânzări online. De ce nu trebuie să folosești eticheta de transport trimisă de cumpărător

Un pensionar de 75 de ani din Elveția avertizează asupra unei noi metode de fraudă folosite pe platformele de vânzări online. Bărbatul a devenit suspicios după ce o cumpărătoare l-a presat să trimită rapid o tabletă și l-a amenințat cu avocatul și poliția.
Hans-Peter Korn a scos la vânzare o tabletă veche pe platforma Ricardo.ch, iar la scurt timp după încheierea tranzacției a început să primească mesaje insistente. Femeia i-a cerut să expedieze imediat produsul și i-a trimis o presupusă confirmare de plată, împreună cu o etichetă de transport deja completată.
„La doar o zi după vânzare, femeia m-a întrebat agresiv când voi expedia, în sfârșit, articolul. Mi-a trimis notificări și chiar m-a amenințat cu un avocat și cu depunerea unei plângeri la poliție”, a povestit pensionarul.
Cum funcționează metoda de fraudă
Bărbatul a observat că numele său nu apărea pe eticheta de transport în dreptul expeditorului, însă a trimis totuși coletul. După ce a cercetat situația, a descoperit că escrocii pot folosi un expeditor fals sau un cod de bare modificat, pentru a susține ulterior că pachetul nu a fost primit.
Vânzătorul întâmpină apoi probleme atunci când încearcă să dovedească expedierea, deoarece numele său nu apare pe documente sau sistemul indică faptul că produsul nu a fost livrat. „După aceea, am fost mai înțelept: nu folosiți niciodată o etichetă preimprimată de cumpărător!”, a avertizat Hans-Peter Korn.
Sute de fraude legate de vânzările online
Oficiul Federal pentru Securitate Cibernetică din Elveția a precizat că această metodă nu fusese raportată până acum ca un tip separat de fraudă. În perioada 1 ianuarie - 12 iulie 2026, instituția a primit 1.727 de sesizări privind fraudele, dintre care 591 aveau legătură cu anunțurile de vânzări online.
Platforma Ricardo a anunțat că asemenea cazuri sunt încă rare și că mai primise o singură sesizare asemănătoare. În acel caz, vânzătorul a refuzat să folosească eticheta trimisă de cumpărător, iar tranzacția nu a mai fost încheiată. După expedierea tabletei, femeia care îl presase pe pensionar nu i-a mai răspuns la mesaje.