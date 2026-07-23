Ce le răspunde Putin rușilor suparati că nu mai au benzină

Criza combustibililor din Rusia se adâncește, în timp ce Uniunea Europeană aprobă un nou pachet de sancțiuni care vizează sectorul financiar și industria petrolieră a Federației Ruse. În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor continuă să afecteze aprovizionarea cu carburanți, iar tot mai multe regiuni se confruntă cu lipsuri și restricții.
Deși Vladimir Putin susține că problemele sunt doar temporare, datele economice și declarațiile oficialilor ruși arată o imagine mult mai complicată.
Uniunea Europeană aprobă un nou pachet de sancțiuni
Al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene a primit undă verde la nivelul ambasadorilor și extinde presiunea asupra economiei ruse.
Noile măsuri vizează încă 32 de bănci din Rusia, platforme de tranzacționare a petrolului și, pentru prima dată, navele care sprijină așa-numita „flotă-fantomă” folosită de Moscova pentru exporturile de petrol.
Aceste sancțiuni vin într-un moment în care economia rusă este deja afectată de loviturile repetate asupra infrastructurii energetice.
Cozi la benzinării și raționalizarea combustibilului
Atacurile lansate de Ucraina asupra rafinăriilor de petrol au provocat dificultăți tot mai mari în aprovizionarea cu carburanți. În mai multe regiuni au fost introduse măsuri de raționalizare, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte la cozi lungi pentru a alimenta.
Lipsa combustibilului începe să afecteze inclusiv sectoare importante ale economiei, precum agricultura, aflată în plină perioadă de recoltare.
Putin spune că problemele sunt temporare
În ciuda situației din teren, președintele rus susține că economia își păstrează stabilitatea.
„Aș dori să subliniez încă o dată că dificultățile care se creează pe piața combustibililor sunt cu siguranță temporare și nu pot afecta dinamica economică generală”, scrie TASS
Economia Rusiei încetinește puternic
Chiar Vladimir Putin a recunoscut, în cadrul unei reuniuni economice, că ritmul de creștere al economiei s-a redus semnificativ.
Potrivit datelor Rosstat prezentate de liderul de la Kremlin, produsul intern brut al Rusiei a crescut cu doar 0,2% în primele cinci luni ale acestui an.
Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut economia înregistra un avans de 1%, iar în anii 2023-2024, pe fondul cheltuielilor masive generate de război, ritmul anual depășea 4%.
În opinia lui Putin, relansarea economiei depinde de investiții.
„În prezent, cea mai importantă sarcină este să lansăm un nou ciclu de investiții și să stimulăm schimbările structurale în economia națională”, a declarat acesta.
Marile companii reduc investițiile
În realitate, cele mai importante companii din Rusia își reduc investițiile, invocând sancțiunile, costurile ridicate ale creditelor și încetinirea economiei.
Potrivit datelor Rosstat, investițiile au scăzut cu 14,3% în primul trimestru al anului, cea mai puternică diminuare din 2009.
Vicepremierul Alexander Novak a explicat că declinul este provocat în principal de reducerea investițiilor de către marile companii.
Conform acestuia, cele mai importante firme au tăiat investițiile cu aproximativ 307 miliarde de ruble.
Gazprom, Novatek și alte companii reduc cheltuielile
Compania Novatek a redus aproape la jumătate investițiile în proiectul Arctic LNG 2, de la 87 de miliarde de ruble la doar 46 de miliarde.
Și Gazprom și-a diminuat investițiile, de la 411 miliarde de ruble la 376 de miliarde, iar programul total pentru acest an este cu aproape 32% mai mic decât în 2025.
Căile Ferate Ruse continuă pentru al doilea an consecutiv reducerea investițiilor, iar Rosatom estimează un program aproape înjumătățit față de anul precedent.
La rândul său, Severstal, una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, a anunțat că își reduce investițiile cu un sfert.
Investitorii evită economia rusă
Pe lângă sancțiuni și dobânzile ridicate, mediul de afaceri este afectat de incertitudinea creată de război și de riscul confiscării activelor.
Antreprenorul Roman Trocenko a declarat că nivelul ridicat al dobânzilor face creditele inaccesibile și reduce cererea din economie.
Economistul Igor Lipsits consideră că investițiile private au devenit extrem de riscante.
„Trebuie să fii un adevărat nebun ca să investești acum în Rusia în afaceri private”, când acestea pot fi confiscate în orice moment, explică Lipsits.
Potrivit Procuraturii Generale din Rusia, de la începutul războiului autoritățile au naționalizat companii private în valoare totală de aproximativ 4 trilioane de ruble.
Companiile spun că nu mai au bani pentru proiecte noi
Pe lângă lipsa investițiilor externe, profiturile companiilor ruse continuă să scadă.
În primele patru luni ale anului, acestea s-au diminuat cu 10,3%.
„Din păcate, nu dispunem de suficienți bani proprii pentru a lansa proiecte de investiții”, s-a plâns șeful Rostec, Serghei Chemezov, în fața premierului Mihail Mișustin.
Și proprietarul Rostselmash, Konstantin Babkin, a transmis că firma continuă doar proiectele începute anterior.
„Încercăm să perfecționăm noile modele; recent am lansat producția de roți dințate conice. Adică, desigur, continuăm proiectele pentru care s-au făcut deja investițiile principale. Nu planificăm altele noi”, a declarat acesta.
Deficitul bugetar crește, iar încrederea mediului de afaceri scade
Potrivit datelor prezentate, deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble în primul semestru, reducând capacitatea statului de a susține economia.
În același timp, oamenii de afaceri reclamă lipsa de predictibilitate, majorările repetate de taxe și riscul pierderii activelor.
Ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, a rezumat situația printr-o observație despre climatul investițional din Rusia.
„Investițiile țin în mare măsură de încredere și de starea de spirit… Sunt vremuri mai reci, sunt vremuri mai calde, dar mediul de afaceri nu uită nimic.”