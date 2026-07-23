Ce le răspunde Putin rușilor suparati că nu mai au benzină

Publicat 23 iul. 2026, 19:59 Actualizat 23 iul. 2026, 20:02 Sursă TASS

Criza combustibililor din Rusia se adâncește, în timp ce Uniunea Europeană aprobă un nou pachet de sancțiuni care vizează sectorul financiar și industria petrolieră a Federației Ruse. În paralel, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor continuă să afecteze aprovizionarea cu carburanți, iar tot mai multe regiuni se confruntă cu lipsuri și restricții.

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