Christine Lagarde pune capăt zvonurilor: nu renunță la BCE pentru prezidențialele din Franța

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), a dezmințit speculațiile privind o posibilă demisie anticipată pentru a candida la alegerile prezidențiale din Franța, confirmând că va rămâne în funcție cel puțin până la finalul acestui an.
Într-o conferință de presă susținută după menținerea ratei dobânzii la 2,25%, ea a subliniat angajamentul său de a conduce instituția europeană în contextul actualelor turbulențe economice.
Alegerile din Franța și mandatul la BCE
Mandatul de opt ani al lui Christine Lagarde la conducerea BCE, care nu poate fi reînnoit, expiră oficial în octombrie 2027. În același timp, următoarele alegeri prezidențiale din Franța sunt programate pentru lunile aprilie și mai 2027.
Zvonurile apărute recent în publicații precum Politico sugerau că fosta ministră din guvernele Chirac și Sarkozy ar putea renunța la funcția europeană pentru a se înscrie în cursa electorală pentru Palatul Élysée, unde candidați precum Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon sau Marine Le Pen și-au anunțat deja prezența. Întrebată de jurnaliști dacă intenționează să rămână la BCE până la finalul mandatului, Lagarde a evitat un angajament categoric pe termen lung, dar a punctat: „Nu o să mă vedeți înapoi înainte de 2027, OK?”.
Pentru a-și sublinia hotărârea de moment, ea a apelat la o metaforă: „Când se văd nori la orizont, căpitanul rămâne mereu pe navă. Acest căpitan va rămâne pe navă”.
Riscurile inflaționiste și contextul geopolitic
Dincolo de clarificările privind viitorul său politic, șefa BCE a atras atenția asupra pericolelor care amenință stabilitatea economică a zonei euro.
Lagarde a avertizat în mod expres că „reaprinderea conflictului” din Orientul Mijlociu riscă să genereze presiuni suplimentare asupra prețurilor.
Aceasta a explicat că un potențial șoc în domeniul energiei s-ar putea intensifica, iar efectele sale în lanț asupra prețurilor de consum și a salariilor ar putea fi mult mai puternice și mai greu de controlat decât anticipează în prezent analiștii instituției.