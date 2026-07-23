Christine Lagarde pune capăt zvonurilor: nu renunță la BCE pentru prezidențialele din Franța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 18:53

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), a dezmințit speculațiile privind o posibilă demisie anticipată pentru a candida la alegerile prezidențiale din Franța, confirmând că va rămâne în funcție cel puțin până la finalul acestui an.

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