Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Atac masiv cu drone asupra Rusiei și Crimeei. Trei persoane au murit, printre ele și un copil de trei ani
Atac masiv cu drone asupra Rusiei și Crimeei. Foto: Telegram
Publicat23 iul. 2026, 18:01
SursăMoscow Times
Un nou val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a vizat în cursul nopții mai multe regiuni din sudul Rusiei și Peninsula Crimeea, anexată de Moscova. Potrivit autorităților ruse, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în urma loviturilor.
Citește și
- 17:48 Tragedie în armata Cehiei. Un militar a murit, iar alți trei au fost răniți după prăbușirea unui elicopter Venom
- 17:08Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează
- 16:38Elon Musk, deranjat de distribuția din „Odiseea”, promite un film făcut cu inteligență artificială „corect din punct de vedere istoric”
- 16:15Moarte cumplită pentru un om de afaceri cunoscut. A căzut de la etajul 28 al unui zgârie-nori
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News