Atac masiv cu drone asupra Rusiei și Crimeei. Trei persoane au murit, printre ele și un copil de trei ani

Publicat 23 iul. 2026, 18:01 Sursă Moscow Times

Un nou val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a vizat în cursul nopții mai multe regiuni din sudul Rusiei și Peninsula Crimeea, anexată de Moscova. Potrivit autorităților ruse, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în urma loviturilor.

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