Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:08

Guvernul a decis rechemarea în țară a trei consuli generali ai României, după ce Ministerul Afacerilor Externe a constatat că obiectivul pentru care au fost numiți nu a fost îndeplinit. Este vorba despre reprezentanții României din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main.

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