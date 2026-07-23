Alertă West Nile în Europa: Grecia raportează 21 de cazuri, iar virusul a fost confirmat și în România

Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, după ce mai multe țări au raportat cazuri de infectare cu virusul West Nile. Grecia a anunțat 21 de îmbolnăviri de la începutul sezonului, iar cazuri transmise local au fost confirmate și în România, Italia, Spania și Macedonia de Nord.
Autoritățile sanitare avertizează că virusul continuă să se răspândească în perioada verii și le recomandă oamenilor să se protejeze împotriva țânțarilor. Nu există vaccin și nici un tratament antiviral special pentru această infecție. În Grecia, până la 22 iulie, au fost confirmate 21 de cazuri de infectare cu virusul West Nile transmise local. Dintre pacienți, 20 au dezvoltat complicații grave la nivelul sistemului nervos, precum encefalită, meningită sau paralizie acută.
Un singur pacient a avut simptome ușoare. Până în prezent, nu au fost raportate decese, însă 13 persoane sunt internate în spital.
Numai în ultima săptămână au fost înregistrate 14 cazuri noi. Autoritățile au identificat și o persoană infectată care călătorise în mai multe țări, dar nu au stabilit încă unde a contractat virusul.
Două cazuri de West Nile în România
Datele transmise Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor arată că, până la 15 iulie, în cinci țări europene și din apropierea continentului au fost raportate 33 de cazuri transmise local.
În România au fost confirmate două cazuri, în județele Argeș și Suceava. Și Spania a raportat două îmbolnăviri, în provinciile Alicante și Sevilia, iar Macedonia de Nord a confirmat cazuri în regiunile Skopje și Vardar.
Italia este țara cea mai afectată dintre cele incluse în această raportare, cu 20 de cazuri în 16 zone. Îmbolnăviri au fost înregistrate în orașe și provincii precum Novara, Cremona, Verona, Milano, Florența, Napoli, Padova, Modena și Ferrara.
Cele mai multe cazuri din Grecia sunt în Attica
Majoritatea îmbolnăvirilor din Grecia au fost depistate în regiunea Attica, unde se află și capitala Atena. Cele mai multe cazuri au fost raportate în Spata-Artemida, urmată de Markopoulo Mesogaias, Pallini și Agia Paraskevi.
Cazuri au mai fost confirmate în Atena, Glyfada, Chalandri, Nea Ionia și în alte localități din regiune. În afara Atticăi, au fost raportate îmbolnăviri în Larissa și Palamas.
Autoritățile elene au desemnat și alte localități drept zone cu risc ridicat, chiar dacă acolo nu au fost confirmate încă infectări la oameni. Specialiștii spun că virusul West Nile s-a stabilit în Grecia, unde apar cazuri aproape în fiecare an începând din 2010.
Cum se pot proteja oamenii de țânțari
Institutul Național de Sănătate Publică recomandă purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi, mai ales în zonele în care sunt mulți țânțari. Oamenii sunt sfătuiți să folosească soluții repelente și insecticide în locuințe și în jurul acestora.
Ferestrele trebuie protejate cu plase, iar recipientele în care se strânge apă trebuie golite. Este importantă și eliminarea bălților și a apei stagnante din jurul gospodăriilor, deoarece acestea favorizează înmulțirea țânțarilor.
Virusul West Nile este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați. Răspândirea lui este influențată de temperaturi, ploi, numărul țânțarilor și migrația păsărilor sălbatice, care reprezintă sursa naturală de circulație a virusului.