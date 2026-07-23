Alertă West Nile în Europa: Grecia raportează 21 de cazuri, iar virusul a fost confirmat și în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:37

Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, după ce mai multe țări au raportat cazuri de infectare cu virusul West Nile. Grecia a anunțat 21 de îmbolnăviri de la începutul sezonului, iar cazuri transmise local au fost confirmate și în România, Italia, Spania și Macedonia de Nord.

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