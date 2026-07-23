Moarte cumplită pentru un om de afaceri cunoscut. A căzut de la etajul 28 al unui zgârie-nori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 16:15

Omul de afaceri israelian Yakir Levi, în vârstă de 45 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 28 al unui complex rezidențial din Miami. Autoritățile americane investighează circumstanțele tragediei.

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