Moarte cumplită pentru un om de afaceri cunoscut. A căzut de la etajul 28 al unui zgârie-nori

Omul de afaceri israelian Yakir Levi, în vârstă de 45 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 28 al unui complex rezidențial din Miami. Autoritățile americane investighează circumstanțele tragediei.
Moarte misterioasă într-un complex rezidențial de lux din Florida
O tragedie a zguduit comunitatea israeliană după moartea omului de afaceri Yakir Levi, în vârstă de 45 de ani, care și-a pierdut viața în urma unei căderi de la etajul 28 al unui imobil din Sunny Isles Beach, în apropiere de Miami.
Incidentul s-a produs în cursul serii, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, arată The Times of Israel.
Ancheta este în desfășurare
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Miami-Dade, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 21:30.
Reprezentanții serviciilor de intervenție au confirmat că victima a fost găsită fără semne vitale, decesul fiind declarat la fața locului.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile nu au comunicat concluzii privind cauza căderii.
Conducerea complexului rezidențial a anunțat că pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile și imaginile necesare pentru clarificarea cazului.
Familia spune că nimic nu prevestea tragedia
Vestea morții lui Yakir Levi a provocat un șoc profund în rândul apropiaților.
Potrivit familiei, omul de afaceri se afla în Statele Unite pentru o scurtă vacanță și intenționa să revină definitiv în Israel împreună cu familia, unde urma să își înscrie copiii la școală.
Sora victimei a declarat că vestea decesului a fost primită prin intermediul unor prieteni și că întreaga familie încearcă încă să înțeleagă ce s-a întâmplat.
Aceasta a mărturisit că, cu doar câteva ore înainte de tragedie, fratele său apărea în imagini distribuite pe rețelele de socializare, unde părea relaxat și se bucura de timpul petrecut în Miami.
Cine era Yakir Levi
Yakir Levi era cunoscut în mediul de afaceri pentru compania sa specializată în renovarea și restaurarea clădirilor afectate de incendii, inundații și alte dezastre.
Stabilit de mai mulți ani în Statele Unite, antreprenorul și-a construit o afacere de succes și era apreciat în domeniul construcțiilor și al reabilitării imobilelor.
În urma sa rămân soția și cei trei copii. Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, trupul neînsuflețit al lui Yakir Levi urmează să fie repatriat în Israel, unde familia va organiza ceremonia de înmormântare.
Între timp, autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.