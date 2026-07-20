Doliu în fotbalul mondial! Un dublu câștigător al Balonului de Aur a murit după lupta cu o boală gravă

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția lui Kevin Keegan, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Angliei și dublu laureat al Balonului de Aur. Fostul atacant și selecționer al naționalei Angliei s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, la câteva săptămâni după ce a făcut public faptul că suferea de o formă avansată de cancer.
Kevin Keegan a pierdut lupta cu cancerul
Fostul mare fotbalist anunțase la începutul lunii iunie că fusese diagnosticat cu cancer gastric în stadiul IV, cea mai avansată fază a bolii.
Deși aflase diagnosticul încă din luna ianuarie, Kevin Keegan a ales să vorbească despre problemele sale de sănătate abia după mai multe luni, când afecțiunea se agravase.
După o luptă dificilă cu boala, legenda fotbalului englez s-a stins din viață, vestea provocând un val de reacții emoționante în lumea sportului.
O carieră care a marcat istoria fotbalului
Kevin Keegan rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai generației sale și o figură emblematică a fotbalului european.
În timpul carierei de jucător, acesta a îmbrăcat tricoul unor cluburi de prestigiu, cele mai importante perioade fiind cele petrecute la Liverpool, între 1971 și 1977, și la Newcastle United, în intervalul 1982-1984.
Consacrarea internațională a venit însă în perioada petrecută la Hamburg, în Germania, unde evoluțiile sale spectaculoase i-au adus două trofee consecutive Ballon d'Or, în 1978 și 1979.
A fost căpitan și selecționer al Angliei
După retragerea din activitate, Kevin Keegan și-a continuat parcursul în fotbal din postura de antrenor.
Acesta a pregătit mai multe echipe importante din Anglia și a ocupat funcția de selecționer al naționalei Angliei în perioada 1999-2000.
Una dintre cele mai apreciate realizări ale sale ca tehnician rămâne parcursul excelent al formației Newcastle United în sezonul 1995-1996, când echipa a fost foarte aproape de câștigarea titlului din Premier League, încheind campionatul pe locul secund.
Mesaje de omagiu după dispariția fostului mare fotbalist
Moartea lui Kevin Keegan a întristat lumea fotbalului, numeroși foști colegi, antrenori, suporteri și personalități din sport exprimându-și regretul pentru dispariția uneia dintre cele mai respectate figuri ale fotbalului englez.
Dublu câștigător al Balonului de Aur, căpitan al Angliei și unul dintre cei mai spectaculoși atacanți ai anilor '70 și '80, Kevin Keegan lasă în urmă o moștenire impresionantă și va rămâne în memoria iubitorilor fotbalului drept unul dintre cei mai mari jucători din istoria acestui sport.