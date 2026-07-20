Doliu în fotbalul mondial! Un dublu câștigător al Balonului de Aur a murit după lupta cu o boală gravă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 23:49

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția lui Kevin Keegan, unul dintre cei mai mari jucători din istoria Angliei și dublu laureat al Balonului de Aur. Fostul atacant și selecționer al naționalei Angliei s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, la câteva săptămâni după ce a făcut public faptul că suferea de o formă avansată de cancer.

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