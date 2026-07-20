Sumele uriașe încasate de Spania după câștigarea Cupei Mondiale 2026. Ce bonusuri vor primi campionii lumii

Spania a intrat din nou în istoria fotbalului mondial după ce a cucerit Cupa Mondială FIFA 2026. Naționala pregătită de Luis de la Fuente a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala disputată pe stadionul MetLife din New York New Jersey, iar succesul aduce nu doar trofeul suprem, ci și recompense financiare impresionante pentru federație și jucători.
Golul decisiv a fost înscris de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor, iar Spania a cucerit astfel al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010, în Africa de Sud.
Campioana mondială pleacă acasă cu un premiu record
Pe lângă gloria sportivă, triumful de la Cupa Mondială 2026 aduce și cel mai mare premiu acordat vreodată unei campioane mondiale.
Potrivit datelor oficiale FIFA, Spania va încasa 51 de milioane de dolari, sumă inclusă în fondul total de premiere de 871 de milioane de dolari distribuit celor 48 de echipe participante la turneul final.
Majorarea premiului a venit după solicitările formulate de mai multe federații europene, care au invocat costurile logistice ridicate generate de organizarea competiției în trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic – și de extinderea turneului la 48 de naționale.
Valoarea include atât recompensa pentru câștigarea trofeului, cât și plățile acordate pe parcursul competiției, scrie AP.
Cât vor încasa jucătorii Spaniei
Succesul de pe teren va fi răsplătit și de Federația Spaniolă de Fotbal.
Potrivit presei spaniole, fiecare jucător din lotul campion va primi un bonus de aproximativ 500.000 de euro pentru câștigarea Cupei Mondiale.
Această primă se adaugă sumelor încasate deja pentru calificarea din faza grupelor și pentru victoriile obținute în fazele eliminatorii.
Pentru mulți dintre fotbaliști, adevăratele câștiguri ar putea veni însă după turneu.
Titlul mondial le poate dubla veniturile
Cucerirea Cupei Mondiale crește considerabil valoarea de piață a jucătorilor, iar nume precum Pedri, Gavi sau Lamine Yamal sunt așteptate să atragă oferte importante din partea marilor branduri internaționale.
Estimările arată că veniturile din contractele de publicitate ale unora dintre liderii noii generații spaniole s-ar putea dubla sau chiar tripla în următorii doi ani.
Primire de gală pentru noii campioni ai lumii
Naționala Spaniei va avea parte de o primire oficială după revenirea în țară.
Casa Regală a anunțat organizarea unei ceremonii speciale la Palatul Regal din Madrid, unde jucătorii și membrii staffului tehnic vor fi recompensați pentru performanța obținută.
În același timp, Guvernul Spaniei pregătește o paradă pe străzile capitalei, după modelul celei organizate în urma triumfului de la Cupa Mondială din 2010.
Autoritățile estimează că milioane de suporteri vor participa la festivități, iar Primăria Madridului pregătește un spectacol de lumini și artificii dedicat noilor campioni mondiali.
Victoria consolidează statutul Spaniei în fotbalul mondial
Succesul din 2026 confirmă revenirea Spaniei în elita fotbalului internațional.
După perioada de aur dintre 2008 și 2012, în care a câștigat două Campionate Europene și un titlu mondial, naționala iberică demonstrează că noua generație este capabilă să domine din nou fotbalul mondial.
Performanța este privită și ca o nouă confirmare a eficienței academiilor spaniole de fotbal, în special a celei de la FC Barcelona, care a produs o mare parte dintre jucătorii de bază ai actualei echipe.
Specialiștii estimează că succesul naționalei va avea efecte și asupra campionatului intern, prin creșterea interesului investitorilor, a sponsorizărilor și a valorii drepturilor de televizare ale La Liga.
Argentina pleacă din finală cu un premiu important
Deși a ratat apărarea trofeului cucerit în 2022, Argentina încheie competiția cu un parcurs remarcabil, ajungând pentru a treia oară consecutiv în finala Cupei Mondiale.
Vicecampioana lumii va primi aproximativ 40 de milioane de dolari pentru locul al doilea.
Finala din 2026 ar putea reprezenta și ultima apariție a lui Lionel Messi la un Campionat Mondial. Fotbalistul argentinian, care va împlini 39 de ani în cursul anului 2026, a anunțat că se va retrage din echipa națională după încheierea turneului final. Chiar și astfel, el își încheie cariera la Cupa Mondială cu trei finale disputate și două titluri mondiale cucerite.