Sumele uriașe încasate de Spania după câștigarea Cupei Mondiale 2026. Ce bonusuri vor primi campionii lumii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 18:08

Spania a intrat din nou în istoria fotbalului mondial după ce a cucerit Cupa Mondială FIFA 2026. Naționala pregătită de Luis de la Fuente a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala disputată pe stadionul MetLife din New York New Jersey, iar succesul aduce nu doar trofeul suprem, ci și recompense financiare impresionante pentru federație și jucători.

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