Zlatan Ibrahimovici laudă Spania după victoria din finala Cupei Mondiale: „Fotbalul a câștigat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:34

Zlatan Ibrahimovici a lăudat fără rezerve victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, câștigată cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri. Fostul internațional suedez, prezent în postura de consultant pe durata turneului, consideră că echipa „La Roja” a fost cea mai bună formație a competiției și că succesul ei a confirmat valoarea jocului colectiv.

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