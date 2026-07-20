Zlatan Ibrahimovici laudă Spania după victoria din finala Cupei Mondiale: „Fotbalul a câștigat”

Zlatan Ibrahimovici a lăudat fără rezerve victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale, câștigată cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri. Fostul internațional suedez, prezent în postura de consultant pe durata turneului, consideră că echipa „La Roja” a fost cea mai bună formație a competiției și că succesul ei a confirmat valoarea jocului colectiv.
Zlatan Ibrahimovici, impresionat de jocul Spaniei
Ibrahimovici a vorbit despre modul în care Spania a controlat finala și despre felul în care echipa și-a construit parcursul până la trofeu. În opinia sa, succesul ibericilor nu a fost întâmplător, ci rezultatul unui stil de joc clar, bazat pe posesie, răbdare și organizare.
„Fotbalul a câştigat astăzi. Modul în care joacă fotbal şi felul în care au abordat acest turneu... Când te uiţi la fotbal, asta vrei să vezi”, a declarat el.
Fostul atacant suedez a pus accent și pe apărarea Spaniei, care a primit un singur gol pe parcursul întregii competiții. În finala cu Argentina, adversarii nu au trimis niciun șut pe poartă, iar Ibrahimovici a văzut în acest lucru dovada clară a superiorității echipei pregătite de Luis de la Fuente.
„Astăzi, Argentina nu a trimis niciun şut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Este Spania. Iar cea mai bună echipă a câştigat.”
Forța colectivă a Spaniei, peste valoarea individuală
Ibrahimovici a arătat că succesul Spaniei nu s-a bazat pe un singur jucător, ci pe capacitatea întregii echipe de a controla meciurile. El l-a dat drept exemplu pe Lamine Yamal, care nu a avut mereu evoluții la nivelul său maxim, însă acest lucru nu a împiedicat formația să domine competiția.
„Chiar dacă Lamine Yamal nu a jucat la nivelul său maxim pe parcursul turneului, Spania a dominat fiecare meci. Acest lucru demonstrează cât de puternică este echipa din punct de vedere colectiv. Când spaniolii încep să-şi paseze mingea, îţi suge sufletul şi speranţele”, a analizat fostul internațional suedez.
Zlatan a explicat și cât de frustrant poate fi pentru adversari să alerge după minge fără să reușească să o recupereze. Din perspectiva sa de fost jucător, posesia lungă a Spaniei îi obligă pe oponenți să își piardă răbdarea și să se consume fizic și mental.
„Când jucam, dacă nu atingeam mingea pentru că adversarii o ţineau, înnebuneam şi îmi pierdeam răbdarea... Îţi vine pur şi simplu să alergi după ei şi să-i loveşti.”
Ibrahimovici și-a amintit că a anticipat victoria Spaniei
Cunoscut pentru declarațiile sale directe, fostul atacant nu a ratat ocazia să amintească faptul că a pronosticat succesul Spaniei înainte de startul Cupei Mondiale. El a prezentat predicția ca pe o confirmare a încrederii pe care a avut-o în echipa iberică încă de la începutul turneului.
„Mi-aţi pus această întrebare înainte de turneu, iar eu v-am spus că Spania va câştiga. Când spun ceva, se împlineşte!”
Thierry Henry a lăudat pressingul Spaniei
Și Thierry Henry a fost impresionat de modul în care „La Roja” s-a comportat fără minge. Fostul internațional francez a remarcat presiunea constantă pusă asupra adversarilor și viteza cu care spaniolii reușesc să recupereze posesia.
„Mă impresionează ce face această echipă fără minge. Abia reuşeşti să dai trei pase înainte ca ei să-ţi ia mingea... Iar fără minge, nu poţi marca. Ei domină fotbalul la toate nivelurile”, a afirmat fostul atacant al naționalei Franței.
Prin victoria obținută în fața Argentinei, Spania a confirmat imaginea unei echipe complete, capabile să controleze atât momentele cu mingea, cât și fazele fără posesie. Ibrahimovici și Henry au pus succesul pe seama echilibrului, organizării și forței colective arătate pe tot parcursul competiției.