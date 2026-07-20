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Sport· 1 min citire
Finala Cupei Mondiale 2026. Spania este campioana lumii, după ce a învins Argentina cu 1-0. Lionel Messi, în lacrimi
FOTO: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 07:11
SursăRealitatea PLUS
Finală incendiară la Cupa Mondială de anul acesta. Spania a învins-o pe Argentina, după prelungiri, cu scorul de 1 - 0. Ambele reprize s-au jucat la fel, cu o dominare clară a campioanei Europei, în timp ce deținătoarea titlului din America de Sud doar s-a apărat. Ibericii au primit trofeul chiar din partea președintelui american Donald Trump, care i-a felicitat cu această ocazie. Totodată, în timpul pauzei dintre cele două reprize a avut loc un show de proporții cu artiști de renume chiar pe terenul de fotbal.
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