Doliu în lumea boxului! O sportivă cunoscută a murit la doar 26 de ani după un accident cumplit

Publicat 20 iul. 2026, 19:07 Actualizat 20 iul. 2026, 19:08

Lumea boxului este în doliu după moartea sportivei americane Hannah Rapp, care și-a pierdut viața la numai 26 de ani în urma unui accident tragic petrecut în statul Texas. Tânăra, considerată una dintre speranțele boxului profesionist și recent participantă într-o luptă pentru titlul mondial WBC, a fost lovită de un autoturism în timp ce se deplasa cu bicicleta.

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