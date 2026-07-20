Doliu în lumea boxului! O sportivă cunoscută a murit la doar 26 de ani după un accident cumplit

Lumea boxului este în doliu după moartea sportivei americane Hannah Rapp, care și-a pierdut viața la numai 26 de ani în urma unui accident tragic petrecut în statul Texas. Tânăra, considerată una dintre speranțele boxului profesionist și recent participantă într-o luptă pentru titlul mondial WBC, a fost lovită de un autoturism în timp ce se deplasa cu bicicleta.
Autoritățile americane au deschis o anchetă, iar un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat în acest caz.
Cum s-a produs tragedia
Potrivit informațiilor oferite de anchetatori, Hannah Rapp mergea cu bicicleta alături de un alt ciclist pe un drum din comitatul Brazos, Texas.
Conform primelor concluzii ale investigației, șoferul unui autoturism, identificat drept Charles Medina, ar fi trecut inițial pe lângă cei doi, după care ar fi oprit și ar fi efectuat o manevră de mers înapoi. În acel moment, sportiva a fost lovită de mașină.
Echipajele medicale au intervenit rapid și au transportat-o pe Hannah Rapp la spital, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, viața acesteia nu a mai putut fi salvată.
Un bărbat a fost arestat
În urma incidentului, Charles Medina, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut de autorități și este cercetat pentru omor prin imprudență, infracțiune prevăzută de legislația statului Texas.
Reprezentanții Biroului Șerifului au transmis că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia și au precizat că, în acest moment, cazul este tratat ca un incident izolat.
Hannah Rapp, una dintre speranțele boxului profesionist
La doar 26 de ani, Hannah Rapp reușise deja să atragă atenția în lumea boxului profesionist. Sportiva luptase recent pentru centura mondială WBC la categoria 57,2 kilograme, demonstrând că avea un viitor promițător în acest sport.
Determinarea, talentul și pasiunea pentru box au făcut-o apreciată atât de adversare, cât și de oamenii din fenomen.
Mesaje emoționante după moartea sportivei
Dispariția prematură a lui Hannah Rapp a provocat un val de reacții în comunitatea internațională a boxului.
Președintele World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaiman, și-a exprimat regretul profund și a transmis condoleanțe familiei sportivei.
Acesta a descris-o drept o luptătoare remarcabilă și un membru valoros al familiei boxului mondial, subliniind că moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru acest sport.
Și Tiara Brown, adversara cu care Hannah Rapp s-a confruntat în lupta pentru titlul mondial, a transmis un mesaj emoționant, afirmând că tânăra a fost unul dintre cei mai buni adversari întâlniți în cariera sa profesionistă.
Autoritățile din Texas continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările accidentului care i-a fost fatal sportivei.