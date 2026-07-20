Tristețe în echipa Argentinei. Leo Messi nu s-a întors la Buenos Aires. Nu sunt prevăzute întâlniri cu presa sau ceremonii speciale

Publicat 20 iul. 2026, 19:36 Actualizat 20 iul. 2026, 20:09 Sursă Agerpres

Echipa Argentinei, învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal, duminică, se pregătea luni pentru o revenire la Buenos Aires mai discretă decât se anticipase, urmând să sosească fără unii dintre membrii săi (printre care, se pare, și Messi), dar fără îndoială în prezența a numeroși fani la aeroport, scrie AFP.

Distribuie articolul