Tristețe în echipa Argentinei. Leo Messi nu s-a întors la Buenos Aires. Nu sunt prevăzute întâlniri cu presa sau ceremonii speciale

Echipa Argentinei, învinsă cu 1-0 de Spania în finala Cupei Mondiale de fotbal, duminică, se pregătea luni pentru o revenire la Buenos Aires mai discretă decât se anticipase, urmând să sosească fără unii dintre membrii săi (printre care, se pare, și Messi), dar fără îndoială în prezența a numeroși fani la aeroport, scrie AFP.
Federația argentiniană de fotbal (AFA) a anunțat în cursul nopții că ''anumiți jucători din lot vor călători direct din Statele Unite către diverse destinații, pentru a reveni la cluburile lor sau a începe perioada de odihnă'', fără a preciza cine se va întoarce în Argentina.
Lionel Messi nu s-a întors în Argentina
Potrivit mai multor instituții de presă din Argentina, nici căpitanul Lionel Messi, nici mijlocașul Rodrigo de Paul, coechipieri la Inter Miami, nu urmau să facă această călătorie, întrucât urmau să se deplaseze direct de la New York la Miami.
De asemenea, potrivit altor surse media, nu se preconizează că selecționerul Lionel Scaloni se va afla la bordul avionului cu destinația Buenos Aires.
Avionul care transportă restul echipei este așteptat pe aeroportul Ezeiza în jurul orei 18:30, ora locală (21:30 GMT), a declarat compania Aerolineas Argentinas pentru AFP, precizând că nu sunt prevăzute întâlniri cu presa sau ceremonii speciale de primire.
O posibilitate este ca jucătorii să se îndrepte direct de la aeroport către complexul AFA, unde echipa se cazează de obicei, situat la 4 km de aeroport, dar la aproximativ 30 km de centrul orașului.
Ziua liberă care nu s-a concretizat
După finala de duminică, președintele Javier Milei anunțase că o dată ulterioară, aleasă de jucători și de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă oficială. Totuși, până luni dimineață, acel anunț nu se concretizase.
În 2022, echipa ''albiceleste'', proaspăt întoarsă după victoria de la Cupa Mondială din Qatar, a avut parte de o primire cum nu s-a mai văzut în Argentina în memoria recentă, între 4 și 5 milioane de oameni umplând traseul de 30 de kilometri parcurs de autocarul decapotabil. Totuși, autocarul a fost blocat de mulțime după ce parcursese doar câțiva kilometri în patru ore, iar parada s-a încheiat cu un zbor cu elicopterul deasupra maselor de oameni din centrul orașului.
Suporterii argentinieni, alături de echipa lor
Cu toate acestea, mulți suporteri argentinieni au declarat duminică pentru AFP că vor merge să întâmpine naționala la revenirea acesteia, luni, pentru a sărbători și a mulțumi echipei pentru evoluția sa.
Duminică seara, în ciuda înfrângerii, câteva mii de oameni s-au adunat și au rămas ore în șir în jurul Obeliscului, în inima capitalei. A fost o sărbătoare plină de entuziasm și veselie, care a semănat cu o victorie și a fost marcată de recunoștință față de Messi și de echipă, o scenă care s-a repetat în mai multe cartiere ale capitalei.
Târziu în noapte, au izbucnit ciocniri sporadice între câteva grupuri răzlețe și poliție; forțele de ordine au folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a evacua zona Obeliscului. Cincisprezece persoane au fost reținute, potrivit unor surse din poliție.