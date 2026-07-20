Român mort din cauza caniculei în Italia. Autoritățile încearcă de zile întregi să îi găsească familia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 23:27

Un român în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în Italia, după ce ar fi fost afectat de temperaturile extreme care au lovit Sicilia. La câteva zile de la tragedie, autoritățile italiene încă încearcă să îi stabilească identitatea și fac un apel public către familie sau către persoanele care l-au cunoscut.

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