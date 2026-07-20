Român mort din cauza caniculei în Italia. Autoritățile încearcă de zile întregi să îi găsească familia

Un român în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în Italia, după ce ar fi fost afectat de temperaturile extreme care au lovit Sicilia. La câteva zile de la tragedie, autoritățile italiene încă încearcă să îi stabilească identitatea și fac un apel public către familie sau către persoanele care l-au cunoscut.
Tragedie în Sicilia, în timpul valului de căldură
Incidentul s-a produs în localitatea Canicattì, din Sicilia, unde bărbatul a fost găsit fără viață într-un parc situat în zona Viale della Vittoria.
Potrivit presei locale, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoite să constate decesul.
Primele informații indică faptul că temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile ar fi avut un rol decisiv în producerea tragediei.
Detaliul care i-a surprins pe anchetatori
Un aspect care a atras atenția autorităților este faptul că bărbatul purta haine groase, în ciuda caniculei severe.
Conform informațiilor apărute în presa italiană, românul era îmbrăcat cu pantaloni de lână, o jachetă și un palton, deși în zonă se înregistrau temperaturi foarte ridicate.
După constatarea decesului, trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Barone Lombardo din Canicattì, unde se află încă în așteptarea identificării oficiale și a contactării rudelor.
Polițiștii nu au reușit să îi confirme identitatea
Anchetatorii au încercat să stabilească identitatea victimei prin verificarea amprentelor, însă datele obținute nu au oferit un rezultat concludent în bazele de date disponibile.
Din acest motiv, autoritățile locale au lansat un apel public în speranța că cineva îl va recunoaște și va putea oferi informații despre familie.
Potrivit celor care îl cunoșteau, românul locuia de mai mulți ani în Italia și ar fi dus o viață modestă, fără o locuință stabilă. Cei din comunitate îl descriu ca fiind o persoană retrasă și discretă.
Primarul orașului cere sprijin pentru identificarea familiei
În fața dificultăților întâmpinate de anchetatori, primarul orașului Canicattì, Vincenzo Corbo, a transmis un mesaj public prin care solicită ajutorul celor care ar putea avea informații despre român.
Edilul a făcut apel la membrii comunității românești și la orice persoană care l-ar fi cunoscut pe bărbat să contacteze poliția sau administrația locală.
Scopul autorităților este identificarea victimei și informarea familiei, astfel încât aceasta să poată organiza funeraliile și să îi ofere un ultim omagiu.
Canicula continuă să provoace victime în Italia
Valurile de căldură care afectează Italia în această vară au pus o presiune uriașă asupra sistemului medical și au crescut riscul unor tragedii, în special în rândul persoanelor vulnerabile.
Autoritățile italiene reamintesc populației să evite expunerea prelungită la temperaturi extreme, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau celor fără adăpost, considerate cele mai expuse în perioadele de caniculă severă.