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Extern· 1 min citire
Noul premier britanic, primul mesaj către Donald Trump. Ce spune despre războiul din Iran și strâmtoarea Ormumz
Noul premier britanic, Andy Burnham. Foto: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 21:01
SursăAgerpres
Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, care și-a preluat funcția luni, l-a asigurat pe președintele american Donald Trump de angajamentul său față de ''apărare și securitate'' în timpul primei sale discuții telefonice cu președintele SUA, a anunțat Downing Street, au consemnat AFP și Reuters.
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