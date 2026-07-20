Noul premier britanic, primul mesaj către Donald Trump. Ce spune despre războiul din Iran și strâmtoarea Ormumz

Publicat 20 iul. 2026, 21:01 Sursă Agerpres

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, care și-a preluat funcția luni, l-a asigurat pe președintele american Donald Trump de angajamentul său față de ''apărare și securitate'' în timpul primei sale discuții telefonice cu președintele SUA, a anunțat Downing Street, au consemnat AFP și Reuters.

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