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Noul premier britanic, primul mesaj către Donald Trump. Ce spune despre războiul din Iran și strâmtoarea Ormumz

Noul premier britanic, Andy Burnham. Foto: Profimedia

Noul premier britanic, Andy Burnham. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 21:01
SursăAgerpres

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, care și-a preluat funcția luni, l-a asigurat pe președintele american Donald Trump de angajamentul său față de ''apărare și securitate'' în timpul primei sale discuții telefonice cu președintele SUA, a anunțat Downing Street, au consemnat AFP și Reuters.

Noul lider laburist ''și-a reafirmat angajamentul față de apărare și securitate și a declarat că asigurarea securității Regatului Unit și a aliaților săi reprezintă o prioritate majoră'', potrivit unui comunicat privind convorbirea.

În același timp, președintele american a adus în discuție ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, iar prim-ministrul britanic ''a subliniat angajamentul Regatului Unit de a asigura libera circulație a navelor prin strâmtoarea Ormuz, pentru a susține lanțurile globale de aprovizionare și a reduce costurile pentru companii și familii din întreaga țară'', se mai arată în comunicatul citat.

Andy Burnham, fostul primar al zonei metropolitane Manchester, l-a invitat de asemenea pe Donald Trump să viziteze orașul din nord-vestul Angliei.

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