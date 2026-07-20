Moarte controversată în Italia. Proteste la Bologna după decesul unui bărbat în timpul unei intervenții a poliției

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 21:48

Un caz care a provocat indignare în Italia este investigat de autorități după ce un bărbat de origine marocană a murit în timpul unei intervenții a poliției, la Bologna. Imaginile surprinse de un martor și distribuite pe internet au declanșat proteste de stradă.

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