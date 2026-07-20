Moarte controversată în Italia. Proteste la Bologna după decesul unui bărbat în timpul unei intervenții a poliției

Un caz care a provocat indignare în Italia este investigat de autorități după ce un bărbat de origine marocană a murit în timpul unei intervenții a poliției, la Bologna. Imaginile surprinse de un martor și distribuite pe internet au declanșat proteste de stradă.
Bărbatul a murit în timpul unei intervenții a poliției
Incidentul a avut loc duminică, în cartierul Pilastro din Bologna, unde polițiștii au intervenit în urma unor apeluri care semnalau comportamentul agresiv al unui bărbat.
Potrivit autorităților, Abderrahim Fakir, în vârstă de 42 de ani, ar fi manifestat un comportament violent și ar fi provocat distrugeri. În timpul încercării de imobilizare și încătușare, acesta a fost ținut la sol de doi agenți.
În imaginile filmate de un trecător se observă cum bărbatul cere ajutor în repetate rânduri și pare să respire cu dificultate înainte de a rămâne nemișcat. Ulterior, polițiștii îi fixează mâinile și picioarele, în timp ce la fața locului se aflau și echipaje medicale.
Procurorii au deschis o anchetă
Parchetul din Bologna a confirmat deschiderea unei anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.
Autoritățile au anunțat că înregistrările realizate de camerele video purtate de polițiști în timpul intervenției au fost puse la dispoziția procurorilor și vor reprezenta o probă importantă în desfășurarea investigației.
Familia victimei cere dreptate
Moartea lui Abderrahim Fakir a stârnit reacții puternice din partea familiei.
Sora acestuia a acuzat forțele de ordine că au folosit o forță excesivă și a cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.
Potrivit apropiaților, bărbatul locuia legal în Italia încă din copilărie, administra o firmă de mutări și servicii de curățenie și se temea în ultima perioadă de eventuale probleme legate de statutul său de rezidență.
Proteste pe străzile din Bologna
Sute de persoane au ieșit în stradă după apariția imaginilor cu intervenția poliției. Manifestanții au cerut o anchetă transparentă și au scandat mesaje împotriva violenței forțelor de ordine.
O parte dintre protestatari au îngenuncheat cu pumnii ridicați, într-un gest asociat mișcării Black Lives Matter, făcând comparații cu moartea lui George Floyd din Statele Unite.
Reacții politice împărțite
Cazul a provocat un val de reacții și în mediul politic italian.
Primarul orașului Bologna, Matteo Lepore, a solicitat clarificarea completă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia și o anchetă desfășurată fără compromisuri.
În schimb, reprezentanți ai coaliției de guvernare au transmis că este necesar ca investigația să fie lăsată să își urmeze cursul și au susținut că polițiștii au intervenit după apelurile locuitorilor din zonă, care reclamau comportamentul violent al bărbatului.
Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele expertizelor și analiza imaginilor înregistrate în timpul intervenției vor avea un rol decisiv în stabilirea responsabilităților și a cauzei exacte a decesului.