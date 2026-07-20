Gest eroic al unui român în Italia. A salvat un copil de la înec, apoi a dispărut în apă și este de negăsit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 23:10

Un român în vârstă de 29 de ani este căutat fără încetare în Italia, după ce s-a aruncat în Lacul Garda pentru a salva un copil aflat în pericol de înec. Tânărul a reușit să îl scoată la suprafață pe băiatul de 7 ani, însă el nu a mai fost văzut după intervenția salvatoare.

Distribuie articolul