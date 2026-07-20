Gest eroic al unui român în Italia. A salvat un copil de la înec, apoi a dispărut în apă și este de negăsit

Un român în vârstă de 29 de ani este căutat fără încetare în Italia, după ce s-a aruncat în Lacul Garda pentru a salva un copil aflat în pericol de înec. Tânărul a reușit să îl scoată la suprafață pe băiatul de 7 ani, însă el nu a mai fost văzut după intervenția salvatoare.
Românul s-a aruncat în apă fără să stea pe gânduri
Alexandru Olaisiu Sorin lucra pentru o companie care închiriază ambarcațiuni în stațiunea Sirmione și se afla la bordul unei bărci folosite de un grup de turiști britanici în momentul în care s-a produs incidentul.
Potrivit presei italiene, tragedia s-a petrecut în apropierea plajei Jamaica, unde un copil de aproximativ șapte ani a început să se zbată în apă, existând riscul să se înece.
Fără să ezite, românul s-a aruncat în lac și a reușit să ajungă la copil, salvându-i viața. După ce băiatul a fost scos în siguranță, Alexandru nu a mai ieșit însă la suprafață.
Operațiune de amploare pe Lacul Garda
Autoritățile italiene au declanșat imediat o amplă misiune de căutare și salvare, însă intervenția a fost îngreunată de condițiile meteo.
În cursul serii, operațiunile au fost suspendate temporar din cauza unei furtuni violente care a afectat zona Lacului Garda. Echipele de intervenție au reluat căutările în zorii zilei următoare.
La misiune participă Garda de Coastă, pompieri, scafandri, echipaje ale Crucii Roșii și voluntari din cadrul serviciilor de salvare locale.
Salvatorii folosesc inclusiv un robot subacvatic
Intervenția este una extrem de dificilă, deoarece locul în care a dispărut tânărul român are o adâncime de aproximativ 52 de metri.
Pentru a crește șansele de localizare, echipele de intervenție folosesc echipamente speciale, inclusiv un robot subacvatic destinat explorării fundului lacului.
Totodată, salvatorii încearcă să identifice poziția acestuia și cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl purta în momentul în care a intrat în apă.
Căutările continuă fără rezultat
La două zile de la dispariția lui Alexandru Olaisiu Sorin, operațiunea este încă în desfășurare, însă până în prezent nu au fost găsite indicii care să conducă la localizarea tânărului.
Gestul său de curaj a impresionat atât comunitatea locală, cât și presa italiană, care îl prezintă drept un adevărat erou. Românul și-a riscat propria viață pentru a salva un copil necunoscut, iar autoritățile continuă eforturile pentru a-l găsi.