Român dispărut în Lacul Garda după ce a salvat un copil de 7 ani de la înec. Alexandru este căutat de autorități

Publicat 20 iul. 2026, 12:06 Actualizat 20 iul. 2026, 12:07

Un român în vârstă de 29 de ani este căutat de autoritățile italiene după ce a dispărut în apele Lacului Garda. Alexandru Olaisiu Sorin s-a aruncat în apă pentru a salva un copil de șapte ani aflat în pericol de înec, a reușit să îl aducă în siguranță, însă apoi s-a scufundat și nu a mai revenit la suprafață.

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