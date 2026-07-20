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Primarul New York-ului îl așteptă cu cătușele, dar Trump transmite un mesaj categoric despre Netanyahu: „Nu va fi arestat”

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 22:22
SursăAgerpres

Președintele american Donald Trump a asigurat luni că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat în Statele Unite, la două zile după ce primarul New York-ului a evocat această posibilitate, relatează AFP și Reuters.

''Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, sub nicio formă, cât timp se află în Statele Unite ale Americii'', a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social, lăudând rolul acestuia în războiul împotriva Iranului.

Primarul din New York, Zohran Mamdani, a declarat într-un interviu publicat sâmbătă de New York Times că poartă discuții privind posibilitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie, susținând că ''locul lui este la Haga''.

Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime împotriva umanității în Fâșia Gaza, în contextul acțiunilor israeliene declanșate de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

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