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Extern· 1 min citire
Primarul New York-ului îl așteptă cu cătușele, dar Trump transmite un mesaj categoric despre Netanyahu: „Nu va fi arestat”
Foto: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 22:22
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump a asigurat luni că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat în Statele Unite, la două zile după ce primarul New York-ului a evocat această posibilitate, relatează AFP și Reuters.
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